Запрограммированный на убийство

В свои 28 лет житель Дании Палле Хардруп еще никогда не попадал в беду. Пистолет в кармане пальто был холодным и громоздким. Он четырежды прошел мимо банка, как в столбняке, сжимая одной рукой пистолет, а другой придерживая воротник пальто у шеи, поскольку 29 марта 1951 года в Копенгагене было морозным.

Для своего преступления Палле выбрал маленький банк или, правильнее сказать, маленький банк был выбран для него. Раз за разом гипнотизер внушал Палле взять пистолет и отправиться в банк. И вот теперь в оцепенении он нерешительно топтался у дверей с пистолетом в кармане.

Его разум все еще боролся с волей другого человека, когда Палле, спотыкаясь, вошел в банк и подошел к ближайшему окошку. Кассир Кай Моллер с улыбкой посмотрел на него, но улыбка застыла у него на губах, когда он увидел странный, безумный огонь в глазах Хардрупа.

Палле не помнил, требовал ли он деньги, а Кай Моллер уже никогда не скажет, так как пистолет, направленный ему в лицо, «пролаял» дважды — и Моллер рухнул замертво.

Другие служащие банка упали на пол у своих конторок, посетители выбежали через центральный вход, и только Ханс Висбом, управляющий банка, посмотрел прямо в лицо грабителю. За свою храбрость он поплатился жизнью, растянувшись на полу с пулей в голове.

Когда Палле предстал перед судом, он рассказал странную историю о том, как его подверг гипнозу некий Бьорн Нильсен, который повторял ему трижды в неделю на протяжении трех месяцев, что он должен ограбить этот банк и застрелить кассира, если тот откажется выдать деньги.

При таком постоянном давлении, рассказывал Палле присяжным, он стал не более чем зомби, потерявшим контроль над своей волей, поэтому преступления нельзя было избежать.

Хотя присяжные и приняли заявление Нильсена, что он не был на месте преступления в момент его совершения, но они поверили и показаниям Палле Хардрупа, который оказался просто роботом, управляемым злой волей Нильсена при помощи гипноза. Нильсену было предъявлено обвинение в планировании ограбления и провоцировании убийства.

Такое обвинение было беспрецедентным, и датскому суду требовалось доказать, что Нильсен преднамеренно вынуждал Хардрупа против его воли совершить преступление, для чего неоднократно подвергал его гипнотическому внушению. Доказать подобное было непросто.

Судебный процесс был сенсационным во многих аспектах. Как и ожидалось, Палле Хардруп был признан виновным в двойном убийстве и попытке ограбления банка. Он был приговорен к лечению в лечебнице для психических больных с освобождением через два года, если к тому времени он будет полностью вылечен.

Лечение Палле затянулось и из больницы он был выпущен лишь в 1967 году (после еще одного судебного заседания). После всего этого мужчина изменил свое имя на Палле Уишман и постарался забыть обо всем, что с ним произошло. Он ничего не рассказывал даже своей последней сожительнице. Палле скончался в 2012 году.

Случай с Нильсеном был совершенно другим. Здесь требовались опытные эксперты с убедительными доказательствами, которые могли бы убедить и самого преступника. Главным свидетелем по делу стал д-р Пауль Рейтер, заведующий психиатрическим отделением городской больницы Копенгагена.

Он засвидетельствовал, что при совершении преступления Хардруп действовал вопреки своим нормальным желаниям и побуждениям. Фактически он действовал в болезненном, полусознательном состоянии, лишенный собственной воли многократным гипнотическим внушением». К преступному акту его привел волевой импульс, посланный извне.

Бьорн Нильсен был приговорен к пожизненному заключению, но помилован после пересмотра дела в 1967 году. Было решено, что нет улик, стопроцентно подтверждающих, что его «подопытный» Палле во время убийства находился под гипнозом. Однако история оставила неизгладимый след в психике Нильсена и в 1974 году он совершил самоубийство в своей квартире, приняв цианид.