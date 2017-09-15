Караундж: «говорящие камни» Армении

Чем же он отличается от других мегалитов?

Во-первых, почти все они датируются IV-III тысячелетием до нашей эры, в то время как возраст Карауджа составляет не менее 7 500 лет (некоторые исследователи, в частности, Грэм Хенкок предположил, что комплекс имеет 12-тысячелетнюю историю).

Во-вторых, уникальным армянский мегалит делают существующие в камнях отверстия. Географ Николас Ховард, один из членов экспедиции в Караундж, организованной в 2010 году Оксфордским университетом совместно с Королевским географическим обществом Великобритании, сказал: «… Наличие отверстий в камнях ставит ее особняком в общем ряду объектов подобного рода».

Все исследователи, которые изучали Караундж, в числе которых Парис Геруни, Грэм Хэнкок, Николас Ховард, Вачаган Ваградян, Вазген Геворкян и другие, пришли к мнению, что комплекс является древнейшей обсерваторией.

«Звучащие камни»

Само название мегалита, расположенного в Сюникской области Армении, о многом может рассказать.

Карундж или Караундж состоит из двух корней: «кар», что в переводе с армянского означает камень и «ундж» — звук, голос. То есть, звучащие, или говорящие камни. (Здесь интересно вспомнить название мегалитического комплекса во Франции, в котором также присутствует корень «кар» — Carnac).

Другие названия комплекса — Зорац Карер- камни силы, Карегандз — каменные сокровища.

Таким образом, с одной стороны, «сокровища», с другой — «звучать». О чем же рассказывали эти каменные глыбы и почему это было столь ценно?

Менгиры для строительства наши предки приносили из близлежащего ущелья реки Дар — один из притоков Воротана. Всего 222 камня. На 84 из них проделаны 4-5 сантиметровые отверстия правильной формы. Сколько же времени и сил нужно было для того, чтобы протащить менгиры весом от 50 тонн и больше на несколько километров?

Это говорит только об одном: установка каменных глыб нашим предкам была необходима. По всей видимости, комплекс давал знания, которые они активно применяли в своей жизнедеятельности. Это может быть связано как с проблемами здоровья людей, так и со сбором урожая. Таким образом, посредством мегалитов люди проводили определенные вычисления…

Каменная обсерватория

Из предыдущих материалов серии «Утраченные знания», в которых Sputnik Армения рассказал о Навасарде (древнеармянский Новый год) и Татевском гавазане видно, что в древности созвездие Айка-Ориона имело важнейшее значение для армянского народа. В разговоре с корреспондентом Sputnik Армения независимый исследователь Вазген Геворгян рассказал о непосредственной связи звезд с Караунджем.

«Сегодня уже нет никаких сомнений в том, что Караундж действительно является древнейшей обсерваторией. В ходе наших визитов за последние годы мы провели важные астрономические наблюдения и полностью убедились в этом», — говорит он.

Как было уже сказано в предыдущих материалах серии «Утраченные знания», пояс Айка-Ориона, который на армянском называется «Шампрук-кширк» (ось равновесия), достигает небесного экватора 11 августа. Именно поэтому Геворгян проводил свои наблюдения в этот день.

«Сквозь отверстие в камне можно наблюдать ту кульминационную точку небесного экватора, которую пояс Айка-Ориона достигает раз в 25920 лет и знаменует собой окончание старого и начало Нового звездного года. Это та точка на небесном экваторе, с помощью которой ученые древности рассчитывали время и составляли календарь», — отмечает исследователь.

Древнейшие астрономы, наблюдая через отверстия, могли вычислить появление тех или иных небесных светил, следить за их продвижением по небосклону (фиксировать угловые изменения), а также фиксировать точку восхода и заката, дни равноденствия и солнцестояния.

Команда Вазгена Геворгяна наблюдала звездное небо сквозь каменные телескопы в Караундже 11 августа 2012 года (вспомните, в этом году закончился календарь майя). Данные были настолько потрясающими, что в 2015 году, по приглашению Геворгяна, Армению посетил всемирно известный исследователь древних цивилизаций Грэм Хэнкок.

После он писал: «Созвездие Ориона встает до рассвета над мегалитами Караунджа и можно видеть, как три звезды пояса Ориона выстраиваются вертикально над кончиком менгира».

После заявления столь авторитетного исследователя, научно-популярный географический журнал «National Geographic» в 2016 году включил комплекс Караундж, который также называют «армянским Стоунхенджем», в список древнейших обсерваторий мира. В журнале подчеркивалось, что наши предки проводили здесь наблюдения за Орионом и Сириусом.

Как звезды «связали» Караундж и пирамиды

Созвездие Ориона и звезда Сириус имели столь важное значение для древних астрономов, что главная пирамида Хеопса имеет звездные указатели. Это отражено в египетских мифах и легендах.

Шахты царя и царицы направлены именно на кульминационные точки этих звезд. Шахта царя расположена под углом 45 градусов и направлена на пояс Ориона, а камера царицы — направлена на звезду Сириус под углом 39,5 градусов.

По словам Вазгена Геворгяна, мы имеем удивительное «совпадение»: древняя обсерватория Караундж, которая была построена задолго до египетских пирамид, находится на широте 39,5 градусов с.ш. (это заметил еще Парис Геруни). И если провести азимут 45 градусов от плато Гиза на северо-восток, а именно так указывает расположение трех главных пирамид Гизы, то пересечение этих двух линий приходится как раз на тот район, где расположен «армянский Стоунхендж» и Татевский монастырский комплекс IX-X веков.