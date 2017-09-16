Как мы будем общаться с инопланетянами?

Поэтому каждая страна обратилась к лучшим своим лингвистам, и главной героиней стала Луиза Бэнкс, роль которой сыграла Эми Адамс.

Бэнкс увозят на ближайший космический корабль в Монтане и ставят перед ней задачу распутать язык гектаподов и выяснить, зачем они прибыли на Землю. Чтобы узнать, как могли бы отреагировать лингвисты, столкнувшись с внеземным языком, создатели фильма консультировались с Джессикой Кун, профессором лингвистики в Университете Макгилла в Монреале.

«Это вам не ваши типичные инопланетяне из «Звездного пути» с двумя руками и ногами и вокальной системой вроде нашей, разве что цвета странного или со странными шишками на головах», говорит Кун. «Они вообще не похожи на людей, и звуки, которые они издают, совершенно нечеловеческие. Вероятнее всего, этого и стоило бы ожидать».

Почему инопланетный язык может быть тяжело расшифровать? Что будут делать лингвисты в таком случае?

У инопланетян будут свои правила

Если инопланетяне когда-нибудь приземлятся на Земле, их язык, вероятно, представит нам задачки, которых мы не встречали ни в одном языке на Земле.

«Лингвисты узнали, что даже если человеческие языки могут звучать совершенно по-разному, а их грамматика будет отличаться, они все равно будут следовать определенным схемам», говорит Кун. Поэтому собирая по крупицам информацию о языке людей, лингвисты могут делать вполне точные прогнозы о других свойствах языка. :

Взять, к примеру, порядок слов. В языках, у которых глаголы стоят перед существительными, зачастую встречаются и предлоги вроде «на» перед существительными. Например, «съел яблоко» и «на столе». В других языках вроде японского обе схемы идут задом наперед. Большинство языков мира следуют либо одной схеме, либо другой, говорит Кун.

Вряд ли языки инопланетян будут следовать тем же правилам, что и языки людей. Все указывает на то, что способность учиться языку в людей «вшита». Потому что это часть нашей генетики и часть человеческого бытия, и очень маловероятно, что другие существа будут иметь ограничения того же рода, либо их языки будут демонстрировать те же сходства, что и наши.

И переживания, которые могут быть представлены в каждом человеческом языке, могут не отразиться в чужом. В любом языке людей есть способ представления намерений, говорит Кун. «Дети собираются хотеть иметь возможность сказать: я не желал разбивать эту чашку» — сборная солянка, демонстрирующая намерения. Но как объясняет своим коллегам Бэнкс в фильме «Прибытие», если инопланетные виды действуют инстинктивно, в их языке может вообще не быть понятия свободы воли, либо может не быть различий между тем, чтобы действовать случайно или намеренно.

Лингвисты даже не могут точно сказать, что в инопланетном языке будут существительные, глаголы, вопросы и другие элементы, которые лежат в основе нашей речи. «Мы можем только надеяться, что в их речи будут узнаваемые элементы и подставлять их к тому, что мы видим», говорит Кун.



Даже наша собственная биология может помешать нам понять язык инопланетян. Даже если допустить, что у наших гостей есть рты, мы можем вообще не распознать, что они издают какую-то речь. В «Истории твоей жизни» Теда Чанга, по которой снимали «Прибытие», персонаж Бэнкс отмечает, что уши и мозги людей были созданы для того, чтобы понимать речь, которая выходит из голосового тракта. Но в случае с инопланетянами, может быть такое, что их уши просто не приспособлены к такому.

И хотя определенного прогресса в изучении уникальной письменности гектаподов Бэнкс и ее коллегам удалось достичь, они не смогли воспроизвести шум, издаваемый инопланетянами. С разговорной речью все сложно, потому что мы просто не можем воспроизвести странные звуки, вроде мурчания кошек или гудения китов.

Как же нам подружиться?

Во время выполнения первого задания в рамках полевых работ, Кун провела месяц в Мексике, изучая язык майя «чоль», чольский язык. «Попасть в место недавно прибывшего НЛО это совсем не то, что двинуться в джунгли в Чьяпасе», признает она. Тем не менее, как говорит Кун, попытки Луизы Бэнкс расшифровать языки гектаподов в «Прибытии» весьма точно показывают, как действовали бы мы, пытаясь перевести речь инопланетян.

Если будущие лингвисты столкнутся лицом к лицу с разумными внеземными видами, им нужно будет представиться, сообщить о своих намерениях и попрактиковаться в письме или разговоре с инопланетянами. Как и Бэнкс, лингвисты начнут с малого, попытаются понять основные термины прежде чем переходить к более сложным вопросам.

«В фильме на самом деле не особо затрагивается сама суть, подробности того, как именно она расшифровывала язык, но в целом получилось неплохо — они сделали сцену, в которой Эми Адамс и Джереми Реннер работают вместе и по отдельности, получая переводы простых вещей, на которые можно указать, и вы видите, как она вчитывается в логограмму в поиске закономерностей», говорит Кун. «Думаю, именно этим и будут заниматься лингвисты, если захотят поговорить с инопланетянами».

При расшифровке человеческих языков большинство лингвистов берет с собой несколько простых инструментов, диктофон, возможно, камеру, несколько карандашей и бумагу, а также любую доступную информацию о целевом языке или родственных языках. Первая задача — выстраивание гипотез о том, как работает грамматика, а после их отработка и уточнение в процессе общения с носителями языка.

Что можно узнать издалека?

Так что на самом деле важным этапом будет взаимодействие с инопланетянами. Но что, если нам не удастся подойти достаточно близко, чтобы завязать беседу с нашими внеземными гостями?

В фильме первый шанс услышать новоприбывших инопланетян выпал Бэнкс, когда военнослужащий проиграл небольшой звуковой файл и спросил, может ли она что-нибудь извлечь из услышанного. «Это, очевидно, невозможная задача; нужно хоть какое-нибудь соответствие между звучанием и сутью сказанного», говорит Кун. Но если бы Бэнкс получила доступ к большему числу более длинных записей с видео, она могла бы поискать звуки, точно соответствующие определенным действиям. «При достаточном объеме информации можно попытаться собрать костяк грамматики языка», говорит Кун.

Древние человеческие языки были расшифрованы без помощи живых носителей языка. Если информации достаточно, если есть история и контекст, есть и надежда расшифровать язык даже без прямого общения.

Значит ли это, что мы могли бы уловить язык инопланетян из их радиопередач или они могли бы изучить наш собственный? «Я не удивлюсь, если существа, способные строить гигантские космические корабли, могут с легкостью изучить и понять наш язык из множества радиопередач, отправленных нами во внешний космос. И мы могли бы сделать то же самое при наличии ресурсов и информации», говорит Кун.