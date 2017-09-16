В 2017 году Китай запустит первый грузовой космический корабль

Китайская космическая программа набирает обороты, поэтому, учитывая, что в планах у страны постройка собственной космической станции, было бы логично обеспечить её всем необходимым. Для этого китайские инженеры разрабатывают собственный космический грузовой корабль «Тяньчжоу-1».

Начальник канцелярии Программы пилотируемой космонавтики Китая Ван Чжаояо в минувшую пятницу провёл пресс-конференцию, на которой сообщил, что первый запуск космического грузовика состоится с космодрома Вэньчан уже в первом полугодии следующего 2017 года.

Сейчас корабль собирают и испытывают все его узлы на работоспособность. После того, как всё будет готово, состоится первый полёт, цель которого — тестовая стыковка с орбитальным научным модулем «Тяньгун-2» и проведение испытаний по заправке пропеллентом на орбите. — сообщил Ван Чжаояо журналистам.

Корабль «Тяньчжоу-1» предназначен для доставки на станцию топлива, научно-исследовательского оборудования, запчастей и инструментов для обслуживания и ремонта станции, а также для вывоза с неё некоторых отходов.