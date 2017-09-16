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Космический мусор может стать причиной гибели человечества

16.09.2017 Части света   Нет комментариев

Космический мусор может стать причиной гибели человечества

Ученые NASA полагают, что космический мусор может стать одной из причин гибели человечества. Такой прогноз сделан на основании исследований на вторичной орбите, где были замечены изменения гравитационного поля. Именно из-за этих изменений космический мусор спустился к атмосфере Земли.

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Если в дальнейшем это продолжится, то мусор войдет в атмосферу, что станет катастрофой и в итоге погубит земную цивилизацию. Ученые из лондонского Королевского астрономического сообщества считают, космический мусор попадет в атмосферу совсем скоро. Он также может разрушить озоновый слой, без которого невозможна жизнь на Земле.

Кроме того, ученый из Великобритании Хью Льюис отмечает, что масштабы космического мусора, вероятно, затруднят будущим поколениям космические путешествия, и космонавты не смогут осуществлять полноценные работы.

В настоящее время в космическом пространстве взвешено порядка ста миллионов частиц мусора, которые «летают» в космическом пространстве со скоростью в 17,4 тысячи миль в час.

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Метки:  гибели, Космический, Причиной, человечества

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