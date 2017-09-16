Космический мусор может стать причиной гибели человечества

Если в дальнейшем это продолжится, то мусор войдет в атмосферу, что станет катастрофой и в итоге погубит земную цивилизацию. Ученые из лондонского Королевского астрономического сообщества считают, космический мусор попадет в атмосферу совсем скоро. Он также может разрушить озоновый слой, без которого невозможна жизнь на Земле.

Кроме того, ученый из Великобритании Хью Льюис отмечает, что масштабы космического мусора, вероятно, затруднят будущим поколениям космические путешествия, и космонавты не смогут осуществлять полноценные работы.

В настоящее время в космическом пространстве взвешено порядка ста миллионов частиц мусора, которые «летают» в космическом пространстве со скоростью в 17,4 тысячи миль в час.