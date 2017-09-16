Житель Жирновска Евгений Гайдучок был путешественником во времени из Будущего?

Казалось бы, путешественников во времени можно встретить только на страницах научно-фантастических произведений. А вот и нет: один такой путешественник из будущего, ставший пленником нынешнего времени, жил в прошлом веке. Звали его Евгений Иосифович Гайдучок.

По поводу него известный исследователь Вадим Чернобров и журналистка Екатерина Головина даже проводили журналистское расследование.







Роковая авантюра

Евгений Иосифович попал в наши неспокойные времена из далекого XXIII столетия. Будучи еще совсем мальчишкой, он как-то раз решил угнать машину времени и прокатиться в какую-нибудь экзотическую старину. Прихватив с собой подружку, ради симпатии которой, собственно, эту авантюру и затеял, он рванул сквозь миры и века.

Но далеко улететь не удалось. В 30-х годах XX века машина времени потерпела аварию. Подростков охватил ужас, ибо они скоро поняли, что поврежденная машина способна поднять лишь одного из них, а уж хватит ли у нее энергии на обратный полет в XXIII век, и вовсе предвидеть было невозможно.

Выбор был небогатым, и поэтому двенадцатилетний паренек затолкал ревущую девчонку в чудо-агрегат и, наказав вернуться с помощью, отправил назад в будущее. Случись еще одна авария, она по крайней мере оказалась бы поближе к своему времени и подальше от нашей варварской эпохи.

Помощи Женя так и не дождался. Но ему повезло: вскоре малолетнего скитальца усыновили добрые люди, и он начал осваивать новую жизнь — которую, по его же словам, сначала возненавидел. Лишь впервые в жизни прокатившись на велосипеде, пленник нашего времени понял, что и здесь могут быть свои маленькие радости.

В пятнадцатилетием возрасте Евгений поступил в школу книжного ученичества при Ленинградском доме книги, работал продавцом в отделе литературы точных наук и техники. Несмотря на подобную специализацию, ему довелось познакомиться с Борисом Олейником, Юрием Лебединским, Борисом Корнеевым, Юрием Олешей, Михаилом Булгаковым, Марком Бернесом, Клавдией Шульженко. Он хорошо знал Самуила Маршака, а однажды по иронии судьбы даже разговаривал с автором «Машины времени» Гербертом Уэллсом.

Предсказатель

Вполне возможно, именно эти знакомства и подтолкнули его к дальнейшему выбору — Евгений поступил на режиссерское отделение театрального училища. Однако через пару лет он прямиком отправился в Сибирь: что такое сталинизм, из школьного курса истории Женя помнил превосходно, но вот держать язык за зубами так и не научился.

В лагерной камере было много политических заключенных, но основной контингент составляли малограмотные мужики, и вскоре смышленый парень нащупал путь к спасению. Каждый вечер надсмотрщик приносил в камеру на самокрутки целый ворох газетных обрывков, и сокамерники терпеливо ждали, когда студент из этой мозаики составит полноценную картину и начнет «политинформацию».

Евгений же через пару месяцев уже разбирался в том, что происходит в стране, и вместе с лагерным людом дымил самокрутками, как паровоз.

Добрую службу путешественнику во времени сослужили знания по истории — помня об истинных целях Сталина и Гитлера, он многое мог прочесть «между строк». Помогли и навыки художника -более или менее прилично рисовать в его веке мог практически каждый.

Гайдучку доверили возглавить лагерную редколлегию, и он начал выдавать на-гора лозунги, плакаты и стенгазеты с идеологически верно выдержанным содержанием. Благодаря чему два года спустя осознавшего, прозревшего и искупившего трудом бывшего «антисоветчика» выпустили на свободу.

Вскоре, однако, началась зимняя война с Финляндией, и бывшего зека призвали в армию. Первым местом службы для него стал батальон авиационного обслуживания, дислоцировавшийся близ Баку. Советы серьезно опасались, что англичане начнут бомбить кавказские нефтепромыслы, но Гайдучок, помня, что во Второй мировой войне Великобритания была союзником СССР, рассудительно утверждал, что «Черчилль не посмеет, а Сталин не допустит», подводя под это соответствующую идеологическую базу.

Знания из будущего помогли сориентироваться и в роковое воскресенье 1941 года: утром 22 июня, когда весь офицерский состав еще пребывал в состоянии шока, сержант Гайдучок уже читал бойцам лекцию о «германском зверином фашизме». Благодаря этому он стал политруком.

На новой должности Евгений слыл прекрасным аналитиком — школьный курс истории продолжал помогать, и «вычисление» дальнейших ходов воюющих сторон стало его коронным номером.

После Великой Отечественной наш герой осел в одном из городков в районе известной своими аномальными явлениями Медведицкой гряды, что на границе Саратовской и Волгоградской областей. Там он долгое время работал директором дома культуры, создал и возглавил краеведческий музей, на уникальное собрание которого приезжали посмотреть даже иностранцы.

Интересно, что в 1970-1980-х в одном из залов музея висела так называемая Лента времени — многометровый бумажный свиток с изображением основных событий мировой истории от каменного до… XXI века включительно.

Умер же Евгений Иосифович в 1991 году. Странно осознавать этот парадокс, но он ушел из жизни за два века до своего рождения.

Воспоминания о будущем

Закономерно, что у каждого читателя возникает вопрос о доказательствах в пользу реальности этой странной истории. Разумеется, отправляясь в путешествие на машине времени, Гайдучок застревать в прошлом не планировал и для доказательств своей правоты никакого голографического телефона или фотонной мясорубки не прихватил.

О технических особенностях устройства, на котором он попал в наш век, он тоже не распространялся — «всему свое время!» Тем не менее некоторые детали, всплывшие в разговорах с его близкими и знакомыми, а также полученные не так давно сведения говорят о том, что эта история могла иметь место в действительности.

Так, Чернобров и Головина виделись с однополчанином Гайдучка, который вспомнил несколько эпизодов, где их политрук выступал как настоящий ясновидец. Например, за пару дней до начала войны сказал собравшимся в увольнение приятелям, что «в воскресенье им будет не до этого». Спустя всего несколько дней, когда один из них, сочтя Евгения кем-то вроде предсказателя, буквально достал его расспросами о дате победы, тот назвал и это заветное число.

После чего репутации пророка сразу же и лишился — слишком все были уверены в нашей молниеносной победе. Феноменальные аналитические способности Гайдучка однополчанин тоже подтвердил.

С семьей

Сходную прозорливость Гайдучок показал, «предсказав» президентство Ельцина, распад СССР, армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе, трагические события в Грузии, Чечне и Югославии. Было это еще в те времена, когда слово «перестройка» ассоциировалось у всех лишь с ремонтно-строительными работами. Впрочем, и этим странным для того времени пророчествам тоже никто не поверил.

Дочь Евгения Иосифовича продемонстрировала Екатерине Головиной любопытную работу отца — около 20 плакатов, выполненных в стиле «Окон РОСТА», то есть рисунки со стихами. Гайдучок свел их в один альбом и красноречиво озаглавил: «Наш город в XXI веке». Некоторые иллюстрированные предсказания уже начинают сбываться.

Вспомнила женщина и о странных сказках, которые в детстве порой рассказывал ей отец. Сюжеты этих сказок были похожи на научную фантастику. Одно из воспоминаний — карлик, одетый в скафандр. Рассказана эта сказка была в конце 1940-х, когда на практике ни о каких скафандрах еще и речи не шло.

Друзья вспоминали, что на Гайдучка иногда «находило», и он пускался в рассказы о том, как выглядит из космоса Земля, как меняется восприятие астронавта, бороздящего просторы Вселенной, как адаптируются инопланетяне к нашим условиям, и о многом другом. Кто-то из-за этого считал его фантазером, кто-то — чудаком, но, возможно, это были всего лишь воспоминания о будущем.

Как-то раз Евгений Иосифович обмолвился и о том, почему после войны решил обосноваться в маленьком городке на Медведицкой гряде. По его словам, малолюдный городок этот к XXIII веку станет большим мегаполисом-космопортом с уклоном на путешествия во времени. Этот город станет местом нового Санкт-Петербурга: старый в будущем уйдет под воду и будет эвакуирован в эти степные районы.

Виктор БУМАГИН



