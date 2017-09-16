Редкий вид нечисти — опасные «дамы в зеленом»

Зловещие предания о дамах в зеленом существуют у всех народов. Их считают и вампиршами, и похитительницами детей, и коварными соблазнительницами… Если верить рассказам очевидцев, эти мифические существа и в наши дни завлекают в свои сети наивных жертв и избежать их хитроумных ловушек непросто.







«Нехорошая» квартира

О том, что коварные дамы в зеленом существуют не только в детских страшилках, нам рассказывают события, происходившие лет десять назад в Красноярске. Молодая девушка устроилась на хорошую работу и решила уехать от родителей, сняв квартиру в центре города.

Вариант ей подвернулся шикарный: старый дом в центре города, сталинка, с приличной обстановкой, и все это за смешные деньги. Однако, в чем крылся секрет невиданной щедрости, квартиросъемщица узнала совсем скоро.

Каждый раз, когда девушка оставалась в квартире одна, она явно ощущала чье-то постороннее присутствие рядом. И вот однажды вечером в одном из углов комнаты девушка увидела незнакомую даму в длинном зеленом платье. По всему было видно, что женщина тщетно пытается покинуть злосчастный угол, но некая сила удерживает ее на месте.

Тогда незнакомка стала знаками подзывать девушку к себе, не произнося при этом не слова. Конечно же, квартиросъемщица сначала не поверила в реальность происходящего, но все же решилась подойти к даме. Но лишь только девушка приблизилась к незнакомке, как шея последней неестественно вытянулась, а лицо стало похоже на маску монстра из фильма ужасов.

От этой метаморфозы девушка пришла в себя и, быстро отскочив от леди в зеленом, предпочла переночевать у подруги. Но когда на следующий день девушка вернулась домой, то увидела «зеленую даму» на прежнем месте.

Некоторое время бедняжка скиталась по знакомым, ночевала у друга и родителей, однако рассказать кому-либо о соседке не решалась. Дело в том, что, когда она возвращалась домой со своим женихом или подругой, дама не показывалась. А вот стоило гостям уйти, как она тут же появлялась в своем углу.

В конце концов, девушка все же отказалась от дешевой квартиры и предпочла снять более дорогое жилье, но зато без «потусторонней» соседки.

Киднеппинг древности

Французы верят, что «зеленые женщины» — духи священных дубрав, где некогда проводили свои обряды друиды. Считается, что эти загадочные существа по сей день живут в стволах вековых деревьев. И если в дни кельтских праздников плести из жимолости или омелы венки и украшать ими ветви священных деревьев, то их хранительницы не только не причинят людям зла, но, напротив, пошлют им щедрый урожай и богатый приплод скота.

Но если же чем-то оскорбить священное дерево, обломать его ветви или же (упаси бог!) срубить его на дрова, то разгневанная «зеленая дама», живущая в нем, может уморить всех детей в деревне.

В Шотландии женщин в зеленом считали лесными феями и похитительницами детей. Люди верили (а некоторые верят и сегодня), что эти дамы могут прокрасться ночью в дом, где у хозяев недавно родился младенец, и подменить его, подложив в люльку своего — страшного и сморщенного.

Этот уродец обладает очень скверным характером, изводя «родителей» громким криком и постоянно требуя еды. Причем питается он не молоком, как все дети, а исключительно «взрослой» пищей. Предания гласят: чтобы избавиться от подкидыша, нужно как можно хуже обращаться с ним, и тогда фея непременно заберет его обратно, вернув при этом украденного малыша.

Кроме того, существовал и другой способ заставить коварную фею забрать горластого обжору. Для этого нужно было или рассмешить уродца, или хитростью заставить его назвать свой настоящий возраст.

Согласно другим легендам дамы в зеленом предпочитали не воровать детей, а натирать их человеческой кровью. После такой процедуры малыш заболевал каким-либо неизлечимым недугом и вскоре умирал.

Ночные людоедки

Однако, оказывается, киднеппинг — не единственное злодеяние дам в зеленом. В одной из своих работ известный английский проповедник и борец с нечистой силой первой половины XVII века Иероним Брюс рассказал о встрече с этими страшными существами. Будучи совсем еще молодым человеком, будущий пастор отправился с друзьями на охоту.

Увлекшись погоней за оленем, юноши припозднились и решили переночевать в лесной пещере. Но едва они разложили костер, как к ним «на огонек» зашли три прекрасные девушки в длинных зеленых платьях. Иерониму они сразу показались странными, а вот его друзья очень обрадовались такой компании.

После ужина одна из девиц откуда-то из складок платья извлекла скрипку и предложила устроить танцы, на что юноши охотно согласились. Но стоило дамам пуститься в пляс, как Иеронима насторожил непонятный цокающий звук их ножек. Присмотревшись, юноша заметил, что длинные юбки незнакомок прикрывают небольшие копытца, заменявшие дамам ступни, да и сами ноги девушек покрыты рыжеватой шерстью.

Придя в ужас от такого открытия, будущий проповедник попытался увести своих друзей из пещеры, но те, опьяненные обществом красавиц, не только проигнорировали его призывы, но даже пригрозили Иерониму оружием, если тот будет мешать им веселиться.

Выйдя из пещеры, юноша подошел к лошадям и увидел, что те дрожат от страха. Помня старинное предание о том, что нечистая сила боится коней, Иероним решил скоротать ночь под их защитой. Вскоре из пещеры до него донеслись страшное рычание и крики о помощи, но он не решился покинуть свое убежище, догадываясь, что друзьям уже не помочь.

Всю ночь юноша молился о том, чтобы кони не порвали поводья и не ускакали в лес, лишив его тем самым своей защиты. Вплоть до рассвета Иероним слушал, как какое-то непонятное существо на мягких лапах бродит вокруг коновязи, называя его по имени, но старался не обращать на эти звуки внимания и, скрывшись за лошадиными крупами, продолжал шептать молитвы.

Когда взошло солнце, юноша, превозмогая страх, все же заставил себя войти в пещеру и застыл от ужаса. Весь пол и стены ночлега его друзей были залиты кровью, и повсюду валялись куски тел -останки его товарищей.

Эта страшная трагедия полностью перевернула жизнь беззаботного молодого человека, и, вернувшись домой, он поклялся все оставшиеся годы посвятить борьбе с нечистью. Иероним прожил долгую жизнь и провел немало судебных процессов, отправивших на костер несколько десятков колдунов и ведьм, но найти дам в зеленом, растерзавших его друзей, проповеднику так и не удалось. Вполне возможно, что он приговорил к казни невинных людей.

Так кто же это?!

Изучая древние мифы, эзотерики сходятся во мнении, что «зеленые женщины» — довольно необычные представители нечистой силы. Это не кто иной, как оставшиеся бездомными богини деревьев. Ведь, согласно старинным преданиям, люди поклонялись неким дриадам, обитавшим в священных рощах.

Однако с приходом христианства заповедные деревья безжалостно вырубали, дабы искоренить языческие верования. Потому-то обездоленные божества теперь мстят людям, как могут.

Не исключено, что на месте дома в Красноярске, где сняла квартиру незадачливая девушка, много веков назад росло одно из таких деревьев, и теперь его хозяйка не может найти себе пристанище. И похоже, что спугнула она не одного квартиросъемщика.

Эзотерики считают, что избежать встречи с «зелеными женщинами» поможет элементарное уважение к деревьям. Тем, кто ради забавы ломает ветки и губит молодые саженцы, месть дриад обеспечена. А вот к тем, кто ухаживает за зелеными насаждениями, они благосклонны.

Ведь не случайно же Великобритания славится своими садами и парками, многие из которых существуют не одно столетие. Англичане верят, что пышная зелень возле домов не только убережет их от различной нечисти, но и принесет семье богатство и благополучие. Именно такую милость может даровать людям «зеленая дама», наконец-то нашедшая себе пристанище.

Елена Лякина, журнал "Тайны ХХ века", №29 2017



