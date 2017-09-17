Германию заливают дожди



Сильные дожди идут в Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальте, Тюрингии и Бранденбурге.

В Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии уже поднялся уровень воды в реках, в ряде населенных пунктов затопило улицы и подвалы домов. Специальные службы накануне перекрывали дороги, выкачивали воду из зданий и делали заграждения из мешков с песков. Наибольший ущерб стихия нанесла Ганноверу и его южным пригородам.

Немецкая метеорологическая служба может объявить в Тюрингии предупреждение высшего уровня, если в ближайшие двое суток здесь выпадет 100 литров осадков на квадратный метр.

Утром 25 июля в Берлине из-за сильных дождей останавливали движение поездов метро на двух направлениях.

Дожди идут и на западе Германии, но там, по мнению экспертов, пока нет угрозы выхода рек из берегов.