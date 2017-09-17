Мощные дожди обрушились на Беларусь



Многие белорусские города сегодня снова затопило. Улицы превратились в реки. Затоплены не только дороги, но и тротуары. Люди бегут по лужам, машины останавливаются, не рискуя ехать дальше.

В Бресте в вечерний час пик ливень парализовал движение общественного транспорта. А в Минске только за два часа выпала пятая часть месячной нормы осадков. О сильном дожде синоптики предупреждали накануне. На этот день объявлен оранжевый уровень опасности. Ливни будут идти всю ночь, продолжатся и завтра.