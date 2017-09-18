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Загадки человечества. Выпуск 24
18.09.2017 Что от нас скрывали
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Красноглазые осы, новая разработка генетиков, зачем учёные создают насекомых-мутантов?
США запретят Китаю общаться с пришельцами. Как это возможно? Спросите у Олега Шишкина.
Чем генная инженерия угрожает человечеству и почему этими технологиями заинтересовались военные?
Кровавый спорт, жесткие правила ацтекского футбола, как наказывали проигравшую команду? И могут ли древние методы сделать из нашей сборной чемпионов?
Люди отправят сообщение инопланетянам, как и когда?
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