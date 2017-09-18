Астрономы подтвердили существование Планеты Х

Ученые при помощи моделирования и полученных данных со станции Cassini исключили два региона Солнечной системы, где может находиться Планета Х. Таким образом они вдвое сузили область пространства для ее поисков.

Астрономы отмечают, что в случае, если бы станция Cassini продолжила свою работу до 2020 года, им бы удалось еще более сузить область пространства, где может располагаться планета. В противном случае подтверждение ее открытия займет больше времени.

Планета Х представляет собой объект размером с Нептун и в десять раз тяжелее Земли. Небесное тело вращается вокруг Солнца по сильно вытянутой и наклоненной к земной орбите с периодом в 10-20 тысяч лет. Ближайшее расстояние между Солнцем и Планетой Х равняется 200 астрономическим единицам.

Небесное тело открыли астрономы Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института. Находка может стать одной из самых сенсационных в текущем десятилетии, сравнимой с открытием нового континента на Земле.