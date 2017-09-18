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Астрономы подтвердили существование Планеты Х

18.09.2017 Части света   Нет комментариев

Астрономы подтвердили существование Планеты Х

 Астрономы из Франции подтвердили существование Планеты Х и сузили область ее поисков в Солнечной системе. Результаты исследований авторы опубликовали в журнале Astronomy and Astrophysics, а кратко о них в среду, 24 февраля, сообщает The Guardian.

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Ученые при помощи моделирования и полученных данных со станции Cassini исключили два региона Солнечной системы, где может находиться Планета Х. Таким образом они вдвое сузили область пространства для ее поисков.

Астрономы отмечают, что в случае, если бы станция Cassini продолжила свою работу до 2020 года, им бы удалось еще более сузить область пространства, где может располагаться планета. В противном случае подтверждение ее открытия займет больше времени.

Планета Х представляет собой объект размером с Нептун и в десять раз тяжелее Земли. Небесное тело вращается вокруг Солнца по сильно вытянутой и наклоненной к земной орбите с периодом в 10-20 тысяч лет. Ближайшее расстояние между Солнцем и Планетой Х равняется 200 астрономическим единицам.

Небесное тело открыли астрономы Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института. Находка может стать одной из самых сенсационных в текущем десятилетии, сравнимой с открытием нового континента на Земле.

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Метки:  Астрономы, планеты, подтвердили, Существование

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