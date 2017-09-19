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Астрономы сузили область поисков Планеты Х

19.09.2017 Части света   Нет комментариев

Астрономы сузили область поисков Планеты Х

Астрономы из Франции подтвердили существование Планеты Х и сузили
область ее поисков в Солнечной системе. Результаты исследований авторы
опубликовали в журнале Astronomy and Astrophysics, а кратко о них в
среду, 24 февраля, сообщает The Guardian.

:

Ученые при помощи
моделирования и полученных данных со станции Cassini исключили два
региона Солнечной системы, где может находиться Планета Х. Таким образом
они вдвое сузили область пространства для ее поисков.

Астрономы
отмечают, что в случае, если бы станция Cassini продолжила свою работу
до 2020 года, им бы удалось еще более сузить область пространства, где
может располагаться планета. В противном случае подтверждение ее
открытия займет больше времени.

Планета Х представляет собой объект размером с Нептун и в десять раз
тяжелее Земли. Небесное тело вращается вокруг Солнца по сильно вытянутой
и наклоненной к земной орбите с периодом в 10-20 тысяч лет. Ближайшее
расстояние между Солнцем и Планетой Х равняется 200 астрономическим
единицам.

Небесное тело открыли астрономы Майк Браун и Константин
Батыгин из Калифорнийского технологического института. Находка может
стать одной из самых сенсационных в текущем десятилетии, сравнимой с
открытием нового континента на Земле.

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Метки:  Астрономы, область, планеты, поисков, сузили

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