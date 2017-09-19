Астрономы сузили область поисков Планеты Х

Астрономы из Франции подтвердили существование Планеты Х и сузили

область ее поисков в Солнечной системе. Результаты исследований авторы

опубликовали в журнале Astronomy and Astrophysics, а кратко о них в

среду, 24 февраля, сообщает The Guardian.

Ученые при помощи

моделирования и полученных данных со станции Cassini исключили два

региона Солнечной системы, где может находиться Планета Х. Таким образом

они вдвое сузили область пространства для ее поисков.

Астрономы

отмечают, что в случае, если бы станция Cassini продолжила свою работу

до 2020 года, им бы удалось еще более сузить область пространства, где

может располагаться планета. В противном случае подтверждение ее

открытия займет больше времени.

Планета Х представляет собой объект размером с Нептун и в десять раз

тяжелее Земли. Небесное тело вращается вокруг Солнца по сильно вытянутой

и наклоненной к земной орбите с периодом в 10-20 тысяч лет. Ближайшее

расстояние между Солнцем и Планетой Х равняется 200 астрономическим

единицам.

Небесное тело открыли астрономы Майк Браун и Константин

Батыгин из Калифорнийского технологического института. Находка может

стать одной из самых сенсационных в текущем десятилетии, сравнимой с

открытием нового континента на Земле.