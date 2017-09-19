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Астрономы раскрыли природу последней цели станции New Horizons

19.09.2017 Части света   Нет комментариев

Астрономы раскрыли природу последней цели станции New Horizons

Директор программы New Horizons Алан Штерн допустил, что астероид 2014 MU69, к которому направляется одноименная станция, является не астероидом, а роем более мелких объектов. Об этом сообщает Popular Mechanics. 
«Либо MU69 имеет высокую отражательную способность и меньше [в размерах], чем ожидалось ранее, либо он может быть двойным объектом или даже роем меньших тел, оставшихся с того момента, как образовались планеты в нашей Солнечной системе», — сказал ученый.
К подобным выводам эксперт пришел, подведя итоги наблюдений за 2014 MU69. За покрытием объекта 3 июня 2017 года следили более 50 астрономов из Северной и Южной Америки. Ученые зафиксировали изменение доли отраженного света в районе предполагаемого местонахождения 2014 MU69, но напрямую не смогли увидеть его. Следующие наблюдения за объектом планируется провести 10 и 17 июля.
Автоматическая межпланетная станция New Horizons 14 июля оказалась на максимально близком расстоянии от Плутона и его спутников. Ожидается, что в 2019 году станция достигнет планетоида 2014 MU69, расположенного на расстоянии 1,6 миллиарда километров от карликовой планеты в поясе Койпера. Диаметр астероида оценивается в 45 километров.

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Метки:  Horizons, Астрономы, последней, природу, раскрыли, станции

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