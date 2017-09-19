В нашей галактике 100 миллиардов коричневых карликов

«Мы обнаружили большое число коричневых карликов в этих скоплениях. Выходит, что независимо от типа скопления, подобный класс звезд встречается довольно часто. А так как коричневые карлики формируются вместе с другими звездами в скоплениях, то можно сделать вывод, что их в нашей галактике действительно очень много», — комментирует Шольц.

Речь может идти о цифре в 100 миллиардов. Однако их может быть еще больше. Напомним, что коричневые карлики являются весьма тусклыми звездными объектами, поэтому еще более тусклые их представители могли просто не попасть в поле видимости астрономов.

На момент написания данной статьи результаты последних исследований Шольца ожидали критической проверки сторонними учеными, однако первые комментарии по поводу этих наблюдений порталу Gizmodo дал астроном Джон Омира из Колледжа Сэнт-Мигеля, не принимавший участия в работе, но считающий, что отраженные в ней цифры могут быть верны.

«Они приходят к числу 100 миллиардов, делая немало предположений для этого. Но на самом деле вывод о количестве коричневых карликов в звездном скоплении построен на так называемой начальной функции масс, описывающей распределение масс звезд в скоплении. Когда вам известная такая функция и вам известно, с какой частотой галактика формирует звезды, то вы можете высчитать и количество звезд определенного типа. Поэтому если опустить пару допущений, то цифра в 100 миллиардов действительно кажется реальной», — прокомментировал Омира.

А сравнив количество коричневых карликов в двух разных скоплениях – с плотным и менее плотным распределением звезд – исследователи показали, что среда, в которой появляются звезды, не всегда является ключевым фактором, регулирующим частоту появления подобного типа звездных объектов.



«Формирование коричневых карликов является универсальной и неотъемлемой частью звездообразования в целом», — говорит Омира.

Профессор Абель Мендес из Лаборатории по изучению обитаемости планет (Planetary Habitability Laboratory), еще один астроном, также не принимавший участия в обсуждаемом исследовании, говорит, что цифры в новой работе действительно могут иметь смысл, особенно если учитывать тот факт, что в нашей галактике существенно больше более компактных звездных объектов, нежели более крупных.

«Маленькие красные карлики, например, встречаются гораздо чаще всех остальных типов звезд. Поэтому я бы предположил, что новые цифры – это скорее даже нижний предел», — говорит Мендес.

Есть, конечно, и обратная сторона такой плодовитости коричневых карликов. Большое количество неудавшихся звезд означает и снижение потенциала обитаемости. Мендес говорит, что коричневые карлики недостаточно стабильны для поддержания среды, которую принято называть обитаемой зоной. К тому же далеко не всем астрономам нравится сам термин «неудавшиеся звезды».



«Лично я предпочитаю не называть коричневые карлики «неудавшимися звездами», так как, на мой взгляд, они просто не заслуживают звания звезд», — комментирует Жаклин Фахерти, астрофизик Американского музея естественной истории.

«Я бы назвала их скорее «планетами-переростками», или просто «сверхпланетами», так как с точки зрения показателей своих масс они все-таки ближе именно к этим астрономическим объектам, нежели к звездам», — говорит ученый.