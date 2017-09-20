Реклама

Gallery

1383802562_vspominaya-vechnoe-opyt-perezhivaniya-anomal-nyh-yavleniiy-v-svete-vzglyadov-platona-na-obrazovanie_1 1397375642_gorod-budushego-kakoiy-stanet-zhizn-cherez-30-let_1 1407697921_thumb_ozhidaetsya-velikiiy-potop 1411651623_Smiritel-nyiy-kamzol-i-rvotnyiy-kamen-rossiiyskaya-psihiatriya-pozaproshlogo-veka_6 1395153551_thumb_Navodnenie-v-gorode-Dulut-SShA-Shtat-Minnesota_7 1400529603_Pervyiy-chastnyiy-kosmoport-v-mire_5 1403996762_thumb_Obnaruzhena-ekzoplaneta-na-kotoroiy-idiet-silikatnyiy-sneg 1408776122_Taiyna-aleksinskih-kamneiy_7

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

НЛО над Средиземным морем

20.09.2017 НЛО   Нет комментариев

НЛО над Средиземным морем

Британские вооруженные силы выпустили свое самое свежее большое собрание документов, ранее бывших секретными, с отчетами о неопознанных летающих объектах.

Тысячи страниц, таким образом, стали доступны каждому, кто хочет их почитать, но в этот раз Национальный архив — организация, которая предоставляет доступ к этим документам — решил их не сканировать. Если хочешь почитать, придется туда съездить.

Один из документов описывает встречу американского самолета радиолокационной разведки типа RC-135 и неизвестного объекта над Средиземным морем 19 октября 1982 года. Данные о происшествии поступили от британских военных с базы королевских ВВС Troodos на Кипре.

:

Британские военные услышали, как экипаж корабля стал кричать, прося помощи, после того, как предмет с парой десяткой мигающих огней внезапно приблизился к самолету на высоте примерно 10 тысяч метров.

Объект был виден как невооруженным глазом, так и на радарах, и когда он начал наворачивать круги вокруг самолета-разведчика, связист забил тревогу.

В район послали два американских самолета F-14 и британский истребитель типа Phantom, но никто из пилотов на их борту не успел ничего увидеть до того, как объект, по словам экипажа разведывательного самолета, улетел прочь в сторону Африки.

Тогда явление, которое началось примерно в 16.00 по местному времени, наблюдалось 90 минут.

Уфолог и профессор журналистики Шеффилдского университета Дэвид Кларк (David Clarke), пишет в своем блоге, что объект не был виден ни на одном из радаров, расположенных на земле и ни на одном из кораблей, находившихся тогда в районе.

Инцидент расследовался британским министерством обороны в течение нескольких недель, а затем в ноябре того же года результаты отправили американскому министерству обороны. Каковы были эти результаты, из ныне опубликованных документов неясно, пишет Кларк.

Что еще хуже. Несмотря на то, что были записи с радаров и фотографии, ничего из этого не приводится в отчете, который сейчас впервые увидел свет. А совершенно ясно, что фотографии использовались в связи с анализом происшествия.

Согласно докладу, объект двигался всего в нескольких километрах от самолета-разведчика, кружил вокруг него и был виден всему экипажу в течение 90 минут.

То, что британское министерство бороны уничтожило все материалы, и тем самым все возможности для тех, кто хочет понять, что на самом деле произошло, это прискорбно, но полностью соответствует тому, как с подобными докладами про НЛО делали и раньше.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Средиземным

Похожие сообщения:

?>