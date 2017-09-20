НЛО над Средиземным морем

Тысячи страниц, таким образом, стали доступны каждому, кто хочет их почитать, но в этот раз Национальный архив — организация, которая предоставляет доступ к этим документам — решил их не сканировать. Если хочешь почитать, придется туда съездить.

Один из документов описывает встречу американского самолета радиолокационной разведки типа RC-135 и неизвестного объекта над Средиземным морем 19 октября 1982 года. Данные о происшествии поступили от британских военных с базы королевских ВВС Troodos на Кипре.

Британские военные услышали, как экипаж корабля стал кричать, прося помощи, после того, как предмет с парой десяткой мигающих огней внезапно приблизился к самолету на высоте примерно 10 тысяч метров.

Объект был виден как невооруженным глазом, так и на радарах, и когда он начал наворачивать круги вокруг самолета-разведчика, связист забил тревогу.

В район послали два американских самолета F-14 и британский истребитель типа Phantom, но никто из пилотов на их борту не успел ничего увидеть до того, как объект, по словам экипажа разведывательного самолета, улетел прочь в сторону Африки.

Тогда явление, которое началось примерно в 16.00 по местному времени, наблюдалось 90 минут.

Уфолог и профессор журналистики Шеффилдского университета Дэвид Кларк (David Clarke), пишет в своем блоге, что объект не был виден ни на одном из радаров, расположенных на земле и ни на одном из кораблей, находившихся тогда в районе.

Инцидент расследовался британским министерством обороны в течение нескольких недель, а затем в ноябре того же года результаты отправили американскому министерству обороны. Каковы были эти результаты, из ныне опубликованных документов неясно, пишет Кларк.

Что еще хуже. Несмотря на то, что были записи с радаров и фотографии, ничего из этого не приводится в отчете, который сейчас впервые увидел свет. А совершенно ясно, что фотографии использовались в связи с анализом происшествия.

Согласно докладу, объект двигался всего в нескольких километрах от самолета-разведчика, кружил вокруг него и был виден всему экипажу в течение 90 минут.

То, что британское министерство бороны уничтожило все материалы, и тем самым все возможности для тех, кто хочет понять, что на самом деле произошло, это прискорбно, но полностью соответствует тому, как с подобными докладами про НЛО делали и раньше.