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В Новой Зеландии кролики спаслись от наводнения на спинах овец

20.09.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

В Новой Зеландии кролики спаслись от наводнения на спинах овец

В Новой Зеландии три кролика смогли спастись от наводнения, запрыгнув на спины стаду овец. Случай столь необычной взаимовыручки среди животных заметил 22 июля житель Южного острова Ферг Хорн, во время наводнения, случившегося рядом с городом Данедин.

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64-летний Хорн выводил стадо из примерно сорока овец, принадлежащих его находившемуся в отъезде соседу, на возвышенность, когда увидел на спинах некоторых животных темные пятна.

Хорна это удивило, так как он знал, что у его соседа нет овец с черными пятнами. Сначала мужчина решил, что на спины животных нанесло водой какой-то мусор. Приглядевшись внимательнее, он увидел, что на самом деле на овцах сидят три кролика.

В Новой Зеландии кролики спаслись от наводнения на спинах овец

Мужчина взял свой смартфон и сфотографировал увиденное зрелище. По его словам, кролики промокли под дождем, однако в целом чувствовали себя нормально. Овцы при этом находились в воде глубиной примерно восемь сантиметров.

Традиционно в Новой Зеландии кролики считаются вредителями, и фермеры обычно их отстреливают. Однако, по словам Хорна, увиденное так растрогало его, что он решил сохранить этим кроликам жизнь.

Пока Хорн отгонял овец на сухое место, кролики продолжали удерживаться у них на спинах, вцепившись в овечью шерсть лапами. Спустя некоторое время, когда мужчина вернулся проведать стадо, грызуны уже исчезли.

Позднее фермер отправил фото своему сыну, который и разместил его в соцсетях, а также переслал в местную газету.

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Метки:  Зеландии, кролики, наводнения, спаслись, спинах

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