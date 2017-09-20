В Новой Зеландии кролики спаслись от наводнения на спинах овец

64-летний Хорн выводил стадо из примерно сорока овец, принадлежащих его находившемуся в отъезде соседу, на возвышенность, когда увидел на спинах некоторых животных темные пятна.

Хорна это удивило, так как он знал, что у его соседа нет овец с черными пятнами. Сначала мужчина решил, что на спины животных нанесло водой какой-то мусор. Приглядевшись внимательнее, он увидел, что на самом деле на овцах сидят три кролика.

Мужчина взял свой смартфон и сфотографировал увиденное зрелище. По его словам, кролики промокли под дождем, однако в целом чувствовали себя нормально. Овцы при этом находились в воде глубиной примерно восемь сантиметров.

Традиционно в Новой Зеландии кролики считаются вредителями, и фермеры обычно их отстреливают. Однако, по словам Хорна, увиденное так растрогало его, что он решил сохранить этим кроликам жизнь.

Пока Хорн отгонял овец на сухое место, кролики продолжали удерживаться у них на спинах, вцепившись в овечью шерсть лапами. Спустя некоторое время, когда мужчина вернулся проведать стадо, грызуны уже исчезли.

Позднее фермер отправил фото своему сыну, который и разместил его в соцсетях, а также переслал в местную газету.