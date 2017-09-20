Ливневый паводок заблокировал туристов в Аризоне



Зрелищную спасательную операцию на водопадах Танк-Верде в Аризоне сняли на видео. Ливневый паводок поймал в ловушку 17 туристов, большую часть которых пришлось эвакуировать на вертолете.

Видео показывает, как полицейский вертолёт перевозит туристов в безопасное место. Восемь из них, включая четырехлетнего ребенка, были спасены в воскресенье. Еще двоих транспортировали по воздуху в понедельник. Оставшихся туристов вывели спасатели, когда вода сошла.

Национальная погодная служба объявила готовность к ливневому паводку в пустынных регионах Юго-Запада США. Там мусонная влага продолжит питать дневные грозы.

Грозы, развившиеся в понедельник, продолжатся во вторник. Ливни, возможно, вызовут паводки в пустынях Юго-Запада и в центре южных Скалистых гор.

Дождевая активность распространится в Большой бассейн и на север Скалистых гор, хотя осадки там будут слабыми. Однако ливневые паводки в этих районах не исключены.