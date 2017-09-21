Ученые предупреждают — человечество скоро начнёт вымирать

Популяризатор науки и физик-теоретик Митио Каку предупреждает население планеты о надвигающейся беде. Своими опасениями он поделился с читателями National Geographic Society. По словам американского учёного, погодные аномалии и природные катаклизмы в последние годы резко участились. Землетрясения, ураганы, штормы и торнадо происходят там, где их давно никто не ждал. Всё чаще фиксируются погодные рекорды – и плюсовые, и минусовые. Люди пугаются, а на самом деле, по мнению Каку, надо привыкать, ведь всё худшее ещё впереди.

«Несмотря на то, что экстремальные погодные условия всегда были частью климатических циклов земли, теперь мы уже видим и можем прямо сказать, что аномальность, увеличение силы, интенсивности и частоты подобных погодных катаклизмов – это явный и зловещий признак того, что приближение глобальной катастрофы усиливается тревожными темпами», – сетует учёный.

При этом Каку не выделяет какой-то одной причины, которая ведёт к трагедии. По его словам, здесь может быть замешан и человеческий фактор, и влияние космоса, и процессы в самой Земле. И не называет конкретного катаклизма, который обернётся апокалипсисом. Но в своём пессимизме американец отнюдь не одинок. А его коллеги с удовольствием вносят конкретику.

Человечество рискует сгореть от жары, уверена группа исследователей из Великобритании и США. Свои выводы учёные опубликовали на страницах журнала Nature Climate Change. По их подсчётам, уже к концу XXI века три четверти населения Земли столкнутся со смертельной опасностью по причине роста средней температуры. Если, разумеется, выброс парниковых газов резко не сократится. Но пока на это надежды мало. Новый президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не верит в глобальное потепление, а потому Вашингтон скоро выйдет из Парижского соглашения по климату.

Гость петербургского фестиваля науки Geek Picnic биолог Ричард Докинз больше озабочен проблемой перенаселения планеты. По его мнению, неконтролируемое размножение представителей homo sapiens вскоре может привести к трудноразрешимому продовольственному кризису. Об этом ученый писал ещё 40 лет назад в книге «Эгоистичный ген», которая его и прославила. С тех пор население Земли почти удвоилось.

«Если, однако, население будет продолжать расти с теперешней скоростью, то менее чем через 500 лет оно достигнет уровня, при котором люди, стоя впритык друг к другу, покроют плотным человеческим ковром все континенты. Так будет даже в том случае, если все мы станем очень тощими, что вполне реально. Через тысячу лет, считая от настоящего момента, людям придется стоять на плечах друг у друга. Через две тысячи лет гора людей, движущаяся во внеземном пространстве со скоростью света, достигла бы края известной нам Вселенной. Вы, разумеется, поняли, что это чисто гипотетические расчеты. На самом деле ничего такого не произойдет по ряду вполне практических причин. Названия некоторых из этих причин – голод, чума и война. Или, если нам повезет, – регуляция рождаемости», – пишет Докинз.

Но не все учёные боятся голода. Некоторые из них уверены, что до реализации описанных Докинзом сценариев мы просто не доживём. И виной тому столкновение с астероидом. СМИ со ссылкой на ряд специалистов называют даже дату грядущего катаклизма – 12 октября 2017 года. Другие учёные считают, что до 2020 года Земля и астероид под названием 2012 ТС4 не пересекутся, но признают потенциальную опасность такого сценария в будущем. В России к угрозе из космоса перестали относиться легкомысленно после недавнего падения метеорита на Челябинск.

Тогда пострадало более 1600 человек. На этот раз речь может идти о куда более крупном объекте, а основная угроза исходит не столько от самого столкновения, сколько от его последствий. Среди них, в частности, называют сильнейшие ураганы.

Многие помнят из школьного курса географии, что в центре Земли находится раскалённое ядро. Но не это самое худшее. По мнению ряда учёных, оно постепенно смещается, и процесс идёт к неизбежной трагедии.

По мнению учёных, в результате планету в конце концов захлестнет волна сильнейших землетрясений, цунами, извержений вулканов, а добьют их вызванные катаклизмами загрязнения атмосферы.

Гигантские супервулканы представляют собой и самостоятельную угрозу, которая несет в своих недрах гибельные для планеты риски. Чаще всего в апокалиптических сценариях упоминается Йеллоустонский супервулкан, но в России на Камчатке есть его собрат с диаметром кратера в 35 км. Последний раз он извергался полтора миллиона лет назад. Но в случае усиления сейсмической активности может снова пробудиться. Последствия окажутся ничем не лучше, чем в случае столкновения планеты с крупным метеоритом.

Стремительное распространение новой инфекционной болезни – ещё один сценарий, который совсем уж невероятным не назовешь. Достаточно вспомнить опустошения, которые на протяжении веков творила чума. В последние годы всё чаще приходится слышать об атипичной пневмонии, свином и птичьем гриппе, лихорадке Эбола или ВИЧ-инфекции. К ХХI веку последняя приобрела характер пандемии.

Часть учёных считает, что потенциальную опасность несёт повсеместное распространение антибиотиков. В результате рождаются устойчивые к их действию микробы. Настолько устойчивые, что и самостоятельно человеческий иммунитет их уже не остановит.

Остается верить в то, что другой популярный футурологический сценарий сбудется раньше – о колонизации других планет. Если люди сумеют распространить свой биологический вид во Вселенной, земные катастрофы перестанут выглядеть столь фатальными.