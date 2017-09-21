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Тайна инопланетянки прибывшей в Японию в 1803 году

21.09.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Тайна инопланетянки прибывшей в Японию в 1803 году

22 февраля 1803 года несколько японских рыбаков из провинции Хитати обнаружили дрейфующий у самого берега «корабль» очень странной формы.  Из любопытства они решили его обследовать, вытащили на берег и забрались на борт.

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Размеры загадочной посудины составляли примерно 330 см в высоту и 540 см в ширину и напоминало рыбакам рыбакам кохако (японская курильница). Верхняя часть была сделана из материала, похожего на палисандровое дерево, покрытое красным лаком, а нижняя часть покрыта медными тарелочками, судя по всему для защиты от острых подводных камней.

В верхней части судна было несколько окошек, сделанных из стекла или каких-то кристаллов, которые были покрыты чем-то похожим на древесную смолу. Между тем окна были достаточно прозрачными, чтобы рыбаки могли заглянуть внутрь. Внутренняя часть Уцуро-бунэ (так рыбаки называли загадочное судно) была украшена надписями на незнакомом языке.

Тайна инопланетянки прибывшей в Японию в 1803 году

Потом рыбаки вошли в каюту и обнаружили там две простыни, бутылку с водой (около 3,6 литров), несколько кексов и мясной паштет. А потом рыбаки увидели и хозяйку судна — прекрасную девушку лет 18 или 20-ти. У девушки были рыжие волосы и брови, причём волосы её были искусственно удлинены какими-то белыми нитями. Одежда на ней была длинная, из очень красивого материала, которого рыбаки никогда раньше не видели. Девушка приветливо улыбалась и пыталась что-то сказать, но язык был незнакомым, так что ничего разузнать не удалось. Кроме того, девушка и всё время прижимала к себе небольшой ящичек, к которому никому не давала прикоснуться.

В конце концов, рыбаки отправили незнакомку обратно в море и занялись своими делами.

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Метки:  инопланетянки, прибывшей, Японию

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