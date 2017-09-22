Раскрыта еще одна тайна «ледяного сердца» Плутона

"Большое сердце Плутона оказалось слишком тяжелой ношей для маленькой планеты, в результате чего у нее развилась депрессия. Нечто похожее произошло с Землей тогда, когда Гренландия покрылась коркой изо льда. Она "выдавила" земную кору в стороны, создала в ней углубление и породила гравитационную аномалию", — заявил Дуглас Гэмилтон (Douglas Hamilton) из университета Мэриленда в Колледж-Парке (США).

Когда зонд New Horizons сблизился с Плутоном и его семьей спутников в июне прошлого года, первой и самой необычной чертой его поверхности, которая была открыта учеными, стало знаменитое "сердце" Плутона, равнины Спутника, окрашенного в более светлый тон, чем вся остальная поверхность карликовой планеты.

Данная форма рельефа, как сегодня считают планетологи, опираясь на данные с зонда New Horizons, возникла в далеком прошлом Плутона в результате падения крупного астероида, чей диаметр скорее всего превышал 200 километров. В результате этого катаклизма на поверхности Плутона осталась вмятина глубиной в примерно 4-5 километров, которая сильно изменила климат планеты и постепенно была заполнена азотным и углекислотным льдом.

Постепенно в этой выемке льда скопилось так много, что он начал "тянуть" планету вниз, в результате чего равнины Спутника, раньше находившиеся у полюсов Плутона, постепенно переехали в сторону его экватора и стали всегда смотреть на Харон, крупнейший член "свиты" Плутона.

Как считает Гэмилтон, опираясь на созданные им математические модели климата и недр карликовой планеты, первый этап этого процесса – падение астероида – не является обязательным для формирования равнин Спутника в том виде, в котором они сегодня существует.

По словам ученого, его расчеты показывают, что "ледяное сердце" Плутона могло сформироваться в ранние годы его существования, когда карликовая планета вращалась достаточно быстро. Оно возникло у полюсов Плутона благодаря двум необычным вещам – его суровому климату и наклону оси его вращения на 120 градусов, что фактически заставляет Плутон вращаться на боку.

Благодаря резким перепадам температур и необычному наклону оси Плутона, как рассказывает Гэмилтон, самыми холодными местами на планете, парадоксальным образом, будут не его полюса, а узкие полоски в умеренных широтах, примерно на 30-40 градусах северной и южной широты.

Со временем здесь возникли крупные ледники, которые сделали эти регионы еще более холодными за счет того, что они отражали свет сильнее, чем остальные участки поверхности Плутона. Это ускорило накопление льда и привело к тому, что через несколько сотен миллионов лет его количество превысило некую критическую точку, и будущее "сердце" Плутона продавило его кору, сформировав глубокий "кратер". Это понизило температуры воздуха и заставило лед скапливаться в нем еще быстрее, что породило позитивную гравитационную аномалию, открытую зондом New Horizons.

В результате этого, как и в случае с "астероидной" гипотезой рождения равнин Спутника, ось вращения Плутона начала смещаться, и будущее сердце Плутона переехало ближе к его экватору и повернулось в сторону Харона, крупнейшего спутника карликовой планеты. Здесь, как предсказывает теория Гэмилтона, оно начало постепенно испаряться, следы чего, как утверждает планетолог, можно увидеть на снимках с New Horizons.