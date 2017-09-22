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Частная компания проверит были ли американцы на Луне

22.09.2017 Части света   Нет комментариев

Частная компания проверит были ли американцы на Луне

Немецкая компания PTScientists всерьёз задумала отправить на Луну пару своих роверов, а прилуниться намечено как раз в том месте, где в 1972 году совершили посадку американские астронавты с космического корабля «Аполлон-17».   Немцы хотят навестить место финальной шестой высадки людей на Луну и проведать оставленный там американцами лунный багги. Космическая миссия станет возможной благодаря финансовой и технической поддержке со стороны автомобильной компании Audi.

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«Интересно, как там поживает американский багги. Был ли он растерзан астероидами за эти годы или так и стоит на том же месте с того самого дня, когда его там оставили? Это очень интересное место для посадки, как нам кажется», — комментирует один из руководителей миссии Карсен Бекер.

Полёт на Луну запланирован на конец 2017 или на начало 2018 года. Отправить свои роверы на естественный спутник Земли компания хочет с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Ранее компания стала одной из победительниц в конкурсе Google Lunar X Prize, в рамках которой среди многочисленных участников выбирались наиболее перспективные производители луноходов. Американский лунный багги не просто так заинтересовал учёных. Исследование его позволит понять, насколько вредно для механизмов и материалов долгое пребывание на Луне, а также насколько опасны её неблагоприятные условия.

В плане миссии значится посадка на расстоянии в 3-4 километра от расположения багги. После этого учёные планируют приблизиться к объекту приблизительно на 200 метров. Ближе, скорее всего, подобраться не получится в связи с особенностями ландшафта. Исследовать объект придётся дистанционно с этого расстояния. Ровер будет оборудован специальной камерой с тремя линзами, которые позволят изучить багги в нескольких длинах световых волн. Помимо всего прочего, специалисты PTScientists планируют произвести измерения гравитации в месте посадки астронавтов «Аполлона-17», а также выполнить ряд других экспериментов.

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Метки:  американцы, компания, проверить, Частная

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