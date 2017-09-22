Частная компания проверит были ли американцы на Луне

«Интересно, как там поживает американский багги. Был ли он растерзан астероидами за эти годы или так и стоит на том же месте с того самого дня, когда его там оставили? Это очень интересное место для посадки, как нам кажется», — комментирует один из руководителей миссии Карсен Бекер.

Полёт на Луну запланирован на конец 2017 или на начало 2018 года. Отправить свои роверы на естественный спутник Земли компания хочет с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Ранее компания стала одной из победительниц в конкурсе Google Lunar X Prize, в рамках которой среди многочисленных участников выбирались наиболее перспективные производители луноходов. Американский лунный багги не просто так заинтересовал учёных. Исследование его позволит понять, насколько вредно для механизмов и материалов долгое пребывание на Луне, а также насколько опасны её неблагоприятные условия.

В плане миссии значится посадка на расстоянии в 3-4 километра от расположения багги. После этого учёные планируют приблизиться к объекту приблизительно на 200 метров. Ближе, скорее всего, подобраться не получится в связи с особенностями ландшафта. Исследовать объект придётся дистанционно с этого расстояния. Ровер будет оборудован специальной камерой с тремя линзами, которые позволят изучить багги в нескольких длинах световых волн. Помимо всего прочего, специалисты PTScientists планируют произвести измерения гравитации в месте посадки астронавтов «Аполлона-17», а также выполнить ряд других экспериментов.