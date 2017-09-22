Потрясающие закаты наблюдают космонавты МКС

Тонкие слои светлых и темных оттенков синего означают множество слоев атмосферы. Самый нижний слой — оранжево-коричневая линия с облаками, пылью и дымом — известна как тропосфера, где формируется погода, которую мы ощущаем. Дым и частицы пыли в атмосфере придают закатам характерный красный цвет.

Космонавты видят атмосферу Земли такой примерно каждые 90 минут, так как наблюдают 16 рассветов и 16 закатов каждый день. Космонавты часто говорят о том, какой тонкой и хрупкой кажется земная атмосфера.

Фотография под номером ISS049-E-49442 была сделана 27 октября 2016 года. Снимок сделал член экспедиции МКС-49. На орбитальной станции есть специальные инструменты, с помощью которых астронавты и космонавты делают снимки научной важности и просто снимают красивые виды. Лучшие фотографии становятся достоянием общественности.