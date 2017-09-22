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Потрясающие закаты наблюдают космонавты МКС

22.09.2017 Части света   Нет комментариев

Потрясающие закаты наблюдают космонавты МКС

Астронавт на борту Международной космической станции (МКС) сфотографировал закат, похожий огромный язык пламени.   Вид в профиль на заходящее солнце, погрузившуюся в темноту Землю, облака — это определенно одна из тех фотографий, которые увековечивают космические полеты.

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Тонкие слои светлых и темных оттенков синего означают множество слоев атмосферы. Самый нижний слой — оранжево-коричневая линия с облаками, пылью и дымом — известна как тропосфера, где формируется погода, которую мы ощущаем. Дым и частицы пыли в атмосфере придают закатам характерный красный цвет.

Космонавты видят атмосферу Земли такой примерно каждые 90 минут, так как наблюдают 16 рассветов и 16 закатов каждый день. Космонавты часто говорят о том, какой тонкой и хрупкой кажется земная атмосфера.
Фотография под номером ISS049-E-49442 была сделана 27 октября 2016 года. Снимок сделал член экспедиции МКС-49. На орбитальной станции есть специальные инструменты, с помощью которых астронавты и космонавты делают снимки научной важности и просто снимают красивые виды. Лучшие фотографии становятся достоянием общественности.

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Метки:  закаты, Космонавты, наблюдают, Потрясающие

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