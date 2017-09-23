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Создан кристалл, который превращает воздух в топливо

23.09.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Создан кристалл, который превращает воздух в топливо

Ученые разработали «губчатый» кристалл, который может превращать разреженный воздух в топливо, извлекая углекислый газ. Технология превращает углекислый газ в монооксид углерода, который может стать полезным источником энергии.

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Растет опасение, что мир не сможет ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия, таким образом, не достигнув цели, обозначенной в Парижском соглашение. Поэтому ученые по всему миру ищут способы освободить атмосферу от излишков углерода. Новая технология производит почти 100 % чистый монооксид углерода, без других газов, таких как водород и метан. Ранее таких результатов не удавалось достичь.

Никель-органический фотокатализатор, используемый в процессе, имеет похожие свойства с металлоорганическими структурами, которые называют чудо-материалами. Металлоорганические структуры — смесь металла и углерода, способная впитывать ядовитые газы, создавая воду из самого сухого воздуха и сохраняя новое поколение водородного топлива.

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Метки:  Воздух, который, кристалл, превращает, создан, Топливо

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