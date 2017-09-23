Создан кристалл, который превращает воздух в топливо

Растет опасение, что мир не сможет ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия, таким образом, не достигнув цели, обозначенной в Парижском соглашение. Поэтому ученые по всему миру ищут способы освободить атмосферу от излишков углерода. Новая технология производит почти 100 % чистый монооксид углерода, без других газов, таких как водород и метан. Ранее таких результатов не удавалось достичь.

Никель-органический фотокатализатор, используемый в процессе, имеет похожие свойства с металлоорганическими структурами, которые называют чудо-материалами. Металлоорганические структуры — смесь металла и углерода, способная впитывать ядовитые газы, создавая воду из самого сухого воздуха и сохраняя новое поколение водородного топлива.