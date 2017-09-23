В Пермском крае нашли редкий гриб-баран

Как рассказали в пресс-службе ПГНИУ, за последние 50 лет – это вторая находка на территории региона. Найденный трутовик зонтичный (Polyporus umbellatus) весит 2,5 килограмма. Плодовое тело гриба состоит из 250 шляпок с ножками, соединенными в один пучок. Волнистые края шляпок напоминают шкуру барана, за что он и получил своё название.

«Это очень ценная находка. Многие студенты и ученые впервые смогут воочию наблюдать этот вид. Размеры образца могут удивить, однако для этого вида вес вполне характерен. Плодовое тело трутовика может быть даже более крупным», — рассказала Лидия Переведенцева, профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ

Образец засушили и передали на хранение в музей биологического факультета ПГНИУ.

Впервые гриб-баран обнаружили в Добрянском районе около 50 лет назад, но тогда сохранить редкий экземпляр не удалось.

Как пояснила профессор, трутовик зонтичный встречается крайне редко на пнях и основаниях старых стволов лиственных деревьев. Он относится к условно-съедобным видам, обладает лечебными свойствами.