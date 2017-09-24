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Описание расы людей-собак из истории Монголов

24.09.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Описание расы людей-собак из истории Монголов

Монах-францисканец Джиованни Карпини, прибывший в лагерь хана Батыя в 1246 году, которого в своих описаниях называет «императором», записал интересные рассказы монголов о войне войска Батыя с расой людей-собак, в которой женщины имели человеческий вид, а мужчины собачий.

Описание расы людей-собак из истории Монголов

«Когда они возвращались через пустыни, то пришли в некую землю, в которой, как нам, при нашем приходе ко двору императора, говорили за верное русские клирики и другие, долго бывшие среди них, татары нашли каких-то чудовищ, имевших женский облик.

:

И когда через многих толмачей они спросили их, где находятся мужчины той страны, чудовища-женщины ответили, что в той земле все женщины, которые только рождались, имеют человеческий облик, мужчины же имеют облик собачий.

И пока они затягивали пребывание в вышеназванной земле, на другой стороне реки собрались воедино собаки, и так как была лютейшая зима, то все собаки-мужчины бросились в воду, а после этого на твердой земле стали кататься в пыли, и таким образом пыль, смешанная с водою, стала замерзать на них. И после частого повторения этого, на них образовался густой лед, затем они в сильном натиске сошлись для боя с татарами.

А те часто метали в них стрелы, но стрелы отскакивали назад, как если бы они метали их в камни; также и другое оружие татар никоим образом не могло повредить им.

Собаки же, сделав набег на них, ранили укусами многих и убили и таким образом выгнали их из своих пределов. И отсюда до сих пор еще есть у них пословица: «Твой отец или брат был убит собаками». Женщин же их, которых они взяли в плен, татары отвели в свою страну, и они были там до своей смерти».

Описание расы людей-собак из истории Монголов

Джованни Плано Карпини, итальянский францисканец, первым из европейцев, до Рубрука и Андре де Лонжюмо, посетивший Монгольскую империю и оставивший описание своего путешествия.

Описание расы людей-собак из истории Монголов
Свой опыт посещения империи Иоанн изложил в рукописях Historia Mongalorum quos nos Tartaros appellamus («История Монгалов, именуемых нами Татарами») и Liber Tartarorum («Книга о Татарах»).

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Метки:  истории, людей-собак, Монголов, описание

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