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Майя: астрономия на службе правителей. Гватемала

24.09.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Способные предсказывать затмения, равноденствия и солнцестояния, майя были одним из самых знающих доколумбовых народов Центральной Америки. Почти две тысячи лет их цивилизация процветала в лесах Гватемалы и Чьяпаса, до прибытия конкистадоров в шестнадцатом веке. Согласно недавним выводам группы археологов в Гватемале, астрономия была больше, чем наукой для майя. Фактически, это был инструмент политической пропаганды!

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Метки:  Астрономия, Гватемала, правителей, службе

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