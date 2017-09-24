Реклама

Gallery

1391457062_izumrudnoe-proklyatie_1 1410751083_gigantskie-pticy-v-nebe-yakutii_10 1412355424_voprosy-i-otvety-zetatalk-ot-22-02-2014-i-informacionnyiy-byulleten-za-23-02-2014_7 1411489803_Udivitel-nye-fakty-o-chernyh-dyrah_4 1411861322_Opublikovana-novaya-teoriya-formirovaniya-vselennoiy_1 1397798822_thumb_Neumestnye-otkrytiya-arheologov 1406430362_Voporsy-i-otvety-ZetaTalk-ot-04-01-2014-i-informacionnyiy-byulleten-ot-05-01-2014_2 1408934702_Ryadom-s-nasheiy-galaktikoiy-Mlechnyiy-Put-imeetsya-bol-shoe-skoplenie-sputnikovyh-galaktik

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Истоки Ангкора. Камбоджа

24.09.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


В горах Камбоджи, в 50 км от Ангкора и его знаменитых храмов, археолог Жан-Батист Чеванс неустанно раскопает останки Махендрапарата, еще одного обширного древнего кхмерского города. Благодаря работе Чевенса эта древняя столица, скрытая под джунглями, постепенно раскрывает свои секреты. Основанная в IX веке, считается первой столицей кхмерской империи. Во многих отношениях он предвосхищает Ангкор.

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Ангкора, Истоки, Камбоджа

Похожие сообщения:

?>