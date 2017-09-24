Истоки Ангкора. Камбоджа



В горах Камбоджи, в 50 км от Ангкора и его знаменитых храмов, археолог Жан-Батист Чеванс неустанно раскопает останки Махендрапарата, еще одного обширного древнего кхмерского города. Благодаря работе Чевенса эта древняя столица, скрытая под джунглями, постепенно раскрывает свои секреты. Основанная в IX веке, считается первой столицей кхмерской империи. Во многих отношениях он предвосхищает Ангкор.

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