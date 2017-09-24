У Плутона обнаружена сложная атмосфера

Автор статьи утверждает, что снимки свидетельствуют о том, что у Плутона сложная атмосфера. Джон Спенсер из Юго-Западного института Колорадо также подтвердил теорию об облаках, основываясь на космических кадрах. «На первом снимке видно дискретное пушистое облако на фоне Крун Макула – темного района Плутона», — пояснил он.

5 февраля 2016 года New Horizons сфотографировала ранее неизвестные «холмы» на поверхности Плутона. Образования на плато Спутник оказались многокилометровыми глыбами льда. Разрешение этого изображения составило 320 метров на пиксель. На снимке изображен участок 500 на 340 километров. Чтобы сделать фотографию New Horizons приблизился к планете на 16 тысяч километров.