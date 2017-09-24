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У Плутона обнаружена сложная атмосфера

24.09.2017 Части света   Нет комментариев

У Плутона обнаружена сложная атмосфера

На первых снимках Плутона с близкого расстояния ученые разглядели облака. Кадры сделаны автоматической межпланетной станцией New Horizons. Плутонические облака, возможно, состоят из азота с метаном, ацетиленом, этиленом и этаном.

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Автор статьи утверждает, что снимки свидетельствуют о том, что у Плутона сложная атмосфера. Джон Спенсер из Юго-Западного института Колорадо также подтвердил теорию об облаках, основываясь на космических кадрах. «На первом снимке видно дискретное пушистое облако на фоне Крун Макула – темного района Плутона», — пояснил он.

5 февраля 2016 года New Horizons сфотографировала ранее неизвестные «холмы» на поверхности Плутона. Образования на плато Спутник оказались многокилометровыми глыбами льда. Разрешение этого изображения составило 320 метров на пиксель. На снимке изображен участок 500 на 340 километров. Чтобы сделать фотографию New Horizons приблизился к планете на 16 тысяч километров.

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Метки:  атмосфера, Обнаружена, Плутона, сложная

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