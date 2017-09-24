Гравитационные волны были порождены черными дырами из темной материи

«Если эта идея окажется верной или хотя бы не противоречащей теории и наблюдениям, то тогда первое открытие LIGO может напрямую изменить наши представления о тех вопросах, которые имеют прямое отношение к фундаментальной физике, а именно то, чем является и как ведет себя темная материя. Я не знаю, правы они или нет, но эта идея является подтверждением того, что у нас появился новый способ видеть Вселенную и воспринимать ее совершенно иным образом. На это не жалко миллиарда долларов», — прокомментировал исследование известный физик-теоретик Любош Мотль, работавший в Гарвардском университете, передает РИА «Новости».

Американский космолог Адам Рисс, получивший Нобелевскую премию по физике в 2011 году за открытие ускоряющегося расширения Вселенной, считает, что данное событие могло быть порождено не «обычными» черными дырами, а их древнейшими «кузинами», которые возникли не в результате гравитационного коллапса звезд, а благодаря сгусткам темной материи, из которых, собственно, состоит их материя.

Такие «первобытные» черные дыры, как пишут ученые, достаточно часто должны были встречаться в далеком прошлом Вселенной, когда ее материя была гораздо плотнее, чем сегодня. Их масса как раз укладывается в те значения, которые были характерны для события GW150914 — она заметно выше 10 солнечных масс и ниже 100 солнечных масс.

Подобные экзотические объекты, как считают ученые, распределены не равномерно по галактикам, а сосредоточены там, где находятся скопления темной материи — на окраинах «звездных мегаполисов», в так называемых галактических гало.

Частота слияния подобных черных дыр, по расчетам Рисса и его коллег, как раз соответствует тому, как часто происходят события, подобные зафиксированной LIGO вспышке гравитационных волн. Соответственно, вполне возможно, что вспышка GW150914 возникла в результате слияния этих экзотических объектов, а не их «обычных» собратьев.

Как объясняют ученые, проверить эту теорию можно будет только тогда, когда мы накопим достаточно данных по другим всплескам гравитационных волн, порождаемых черными дырами. Если такие вспышки будут происходить на окраинах небольших галактик и не будут порождать сопутствующих вспышек электромагнитного излучения, то тогда идея Рисса и его коллег, скорее всего, найдет свое признание и подтверждение.

В середине февраля сообщалось, что астрофизики, работающие с телескопом «Ферми», обнаружили то место, где находились две черных дыры, слияние которых породило найденные недавно гравитационные волны, и зафиксировали слабую гамма-вспышку, которая возникла в ходе этого события.

11 февраля ученые подтвердили существование гравитационных волн, которые еще сто лет назад предсказал Альберт Эйнштейн в своей теории относительности. Гравитационные волны были зарегистрированы лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерваторией LIGO. Они представляют собой колебания ткани пространства-времени, которые разбегаются от массивных объектов, движущихся с переменным ускорением.

Открытие было сделано 14 сентября 2015 года одновременно двумя профильными американскими обсерваториями — в штатах Луизиана и Вашингтон. На основании полученных результатов предполагается, что гравитационные волны возникли в результате «схлопывания» двух черных дыр массами примерно в 29 и в 36 раз больше Солнца.

Явление произошло 1,3 млрд лет назад. В долю секунды тогда трехкратная масса Солнца была преобразована в гравитационные волны, которые позже достигли Земли и были зафиксированы учеными. Открытие подтверждает одно из важных положений общей теории относительности Эйнштейна.