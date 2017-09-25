Реклама

Gallery

1383251587_afroamerikanec-szheg-dom-oboronyayas-ot-gomoseksual-nyh-demonov 1397533506_nehvatka-adrenalina-kazhdyiy-den-tolkaet-ekskursovoda-v-past-k-alligatoram_4 1407046501_24-dekabrya-astronomy-nablyudali-soedinenie-treh-astronomicheskih-tel 1407697742_marvin-himeiyer-posledniiy-geroiy-ameriki_2 1407910861_v-kazahstane-ob-yavilsya-snezhnyiy-chelovek_1 1410664321_thumb_zverolyudi-predki-cheloveka_1 1397798822_thumb_Neumestnye-otkrytiya-arheologov 1401367868_thumb_10-samyh-zagadochnyh-snimkov-v-mire_19

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Сегодня к Земле подлетит тридцатиметровый астероид

25.09.2017 Части света   Нет комментариев

Сегодня к Земле подлетит тридцатиметровый астероид

Тридцатиметровый астероид направляется навстречу к Земле. По оценкам ученых, минимально возможное расстояние,
на которое объект приблизится к нашей планете, — 24 тысячи километров.

:

Максимальная дистанция, на которой астероид 2013 TX6 пролетит
от Земли, — три миллиона километров. Астероид достигнет ближайшей
к Земле точки в воскресенье, 6 марта. Так как траектория объекта плохо
изучена, дата встречи может измениться на 1–2 дня.

Хотя астероид больше в диаметре знаменитого Челябинского метеорита, поводов для паники нет. Астероид 2013 TX68 абсолютно
безопасен для человечества, по крайней мере, во время трех ближайших
подлетов к Земле. Астрономы также заверили, что столкновение
космического тела с МКС полностью исключено. А вот если бы астероид 2013 TX6 вошел в земную атмосферу, взрыв был бы в два раза сильнее аналогичного происшествия в Челябинске.

Астероид был обнаружен Каталинским небесным обзором 5 октября 2013 года.
Тогда небесное тело приблизилось к Земле с темной стороны. НАСА наблюдает за 12992 околоземными объектами. Потенциально опасными астероидами считаются 1607 из них.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Астероид, подлетит, сегодня, тридцатиметровый

Похожие сообщения:

?>