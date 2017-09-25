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Сегодня к Земле подлетит тридцатиметровый астероид
25.09.2017 Части света
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Тридцатиметровый астероид направляется навстречу к Земле. По оценкам ученых, минимально возможное расстояние,
на которое объект приблизится к нашей планете, — 24 тысячи километров. :
Максимальная дистанция, на которой астероид 2013 TX6 пролетит
от Земли, — три миллиона километров. Астероид достигнет ближайшей
к Земле точки в воскресенье, 6 марта. Так как траектория объекта плохо
изучена, дата встречи может измениться на 1–2 дня.
Хотя астероид больше в диаметре знаменитого Челябинского метеорита, поводов для паники нет. Астероид 2013 TX68 абсолютно
безопасен для человечества, по крайней мере, во время трех ближайших
подлетов к Земле. Астрономы также заверили, что столкновение
космического тела с МКС полностью исключено. А вот если бы астероид 2013 TX6 вошел в земную атмосферу, взрыв был бы в два раза сильнее аналогичного происшествия в Челябинске.
Астероид был обнаружен Каталинским небесным обзором 5 октября 2013 года.
Тогда небесное тело приблизилось к Земле с темной стороны. НАСА наблюдает за 12992 околоземными объектами. Потенциально опасными астероидами считаются 1607 из них.
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