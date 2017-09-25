Сегодня к Земле подлетит тридцатиметровый астероид

Максимальная дистанция, на которой астероид 2013 TX6 пролетит

от Земли, — три миллиона километров. Астероид достигнет ближайшей

к Земле точки в воскресенье, 6 марта. Так как траектория объекта плохо

изучена, дата встречи может измениться на 1–2 дня.

Хотя астероид больше в диаметре знаменитого Челябинского метеорита, поводов для паники нет. Астероид 2013 TX68 абсолютно

безопасен для человечества, по крайней мере, во время трех ближайших

подлетов к Земле. Астрономы также заверили, что столкновение

космического тела с МКС полностью исключено. А вот если бы астероид 2013 TX6 вошел в земную атмосферу, взрыв был бы в два раза сильнее аналогичного происшествия в Челябинске.

Астероид был обнаружен Каталинским небесным обзором 5 октября 2013 года.

Тогда небесное тело приблизилось к Земле с темной стороны. НАСА наблюдает за 12992 околоземными объектами. Потенциально опасными астероидами считаются 1607 из них.