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Лопнет ли Вселенная?

25.09.2017 Части света   Нет комментариев


О будущем Вселенной рассказывает Олег Верходанов — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН (Нижний Архыз).

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Метки:  Вселенная, Лопнет

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