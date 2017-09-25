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Лопнет ли Вселенная?
25.09.2017 Части света
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О будущем Вселенной рассказывает Олег Верходанов — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН (Нижний Архыз).
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То что от нас скрывали - любопытные факты, загадки истории, мир неопознанного Подробнее
25.09.2017 Части света
О будущем Вселенной рассказывает Олег Верходанов — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН (Нижний Архыз).
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