Обнаружена сверхновая яркостью в три Галактики

«Открытие подобной сверхяркой сверхновой в столь крупной галактике, противоречит нашим представлениям о том, как эволюционировали галактики и Вселенная. С другой стороны, учитывая небольшой возраст галактики, ее звезды вряд ли успели породить большое количество тяжелых элементов за короткое время ее существования. Вполне возможно, что в ту эпоху такие мощные взрывы могли происходить даже и в крупных галактиках, в том числе и в нашей», — рассказывает Райан Фоли (Ryan Foley) из университета Калифорнии в Санта-Крузе (США).

Сверхновые звезды вспыхивают в результате гравитационного коллапса массивных звезд, когда тяжелое ядро звезды сжимается и создает волну разряжения, выбрасывающую легкое вещество внешних слоев светила в открытый космос. В результате этого образуется светящаяся газовая туманность, которая продолжает расширяться некоторое время после взрыва. Сверхновые первого типа образуются в результате взрыва двойной системы из белого карлика и более массивной звезды, а более распространенные вспышки второго типа — в результате взрыва звезд-гигантов.

Несмотря на то, что ученые постоянно находят все более яркие и мощные сверхновые, астрономы достаточно давно считали, что существует некий предел их яркости, который подобные вспышки не могут превысить в силу того, что для их образования понадобится невозможно крупная звезда, не существующая в реальности.

Тем не менее, как отмечает Фоли, за последние годы астрономы открыли десятки сверхярких сверхновых, так называемых гиперновых, которые «нарушают» этот предел с большим запасом по яркости и мощности.

Фоли и его коллегам удалось найти один из самых древних, ярких и далеких от нас примеров подобных «нарушителей», сверхновую DES15E2mlf в созвездии Феникса, вспыхнувшую примерно 10 миллиардов лет назад, в ту эпоху, когда Вселенная производила максимально большое число ярких и крупных светил.

Изначально, как рассказывает Фоли, ученые считали ее не суперяркой сверхновой, а обычной сверхновой первого типа, вспыхнувшей на относительно небольшом расстоянии от Земли, однако дальнейший анализ показал, что находилась почти в 10 раз дольше, чем изначально предполагали астрономы.

По этой причине яркость этой вспышки была действительно рекордной – по оценкам ученых, умирающая звезда выделила примерно столько же света, тепла и других форм излучения, как три аналога нашей Галактики.