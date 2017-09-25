Поиски жизни в Солнечной системе

«Я был одержим жизнью на Марсе много лет», признается планетолог NASA, который провел большую часть своей карьеры в поисках признаков жизни на Красной планете, в интервью BBC. «Это соблазн высочайшего уровня. Я отказываюсь от своей первой любви и ухожу к другой, которая показала мне, что я хотел увидеть».

Новый объект привязанности Маккея — это Энцелад, спутник Сатурна, покрытый льдом. Исследуемый космическим зондом NASA и Европейского космического агентства «Кассини», этот спутник извергает струи воды с южного полюса — скорее всего, из жидкого океана в нескольких километрах под поверхностью. «Кассини» обнаружил, что эта вода содержит все жизненно важные ингредиенты: углерод, азот и водород.

«Думаю, это то, что надо», говорит Маккей. «С точки зрения астробиологии это крайне занимательная история».

Но у «Кассини» осталось всего несколько недель, прежде чем он встретит свою смерть в атмосфере Сатурна. «Мы должны пролететь через этот шлейф в поисках жизни», говорит он. «Мы разработали новую миссию специально для этого, чтобы пролететь низко и медленно через шлейф, собрать образцы и найти свидетельства жизни».

Предложенная миссия в настоящее время конкурирует у NASA с пятью другими миссиями будущего — к кометам, астероидам и планетам. «Сейчас у нас есть возможность побороться, — говорит Маккей. — Но история чертовски хороша: мы собираемся найти жизнь, а вы? Я думаю, мы выиграем в этом конкурсе, потому что цель крайне привлекательна».

Энцелад, однако, является лишь одним из нескольких покрытых льдом миров Солнечной системы с жидкой водой и, возможно, микроскопической жизнью. Другие кандидаты включают три луны Юпитера: Европу, Каллисто и Ганимед. Даже далекая луна Нептуна Тритон может быть пригодна для обитания.

Европа, пожалуй, представляет собой самую известную цель для изучения. Еще в 1960-х годах астрономы предположили, что на этой луне может быть жизнь. Артур Кларк воображал на ней растения, растущие подо льдом. Наблюдения зонда «Галилео» в конце 1990-х годов показали, что Европа имеет океан воды 15-20 километров глубиной под потрескавшейся ледяной коркой на поверхности. Могут быть также области, в которых озера воды заключены в ловушках льда всего в нескольких километрах.

И хотя мы можем прождать десятки лет, прежде чем попадем на Энцелад, Европа скоро будет тщательно исследоваться. ЕКА строит космический аппарат, известный как JUICE — Jupiter Icy Moon Explorer. В 2022 году зонд будет запущен к Юпитеру с целью подробного изучения Европы, Ганимеда и Каллисто.

NASA также планирует отправить в середине 2020-х годов миссию Europa Clipper. Этот роботизированный зонд должен будет облететь Европу около 40 раз. Между тем в Лаборатории реактивного движения в Пасадене инженеры уже разрабатывают следующий этап: проектируют посадочные модули и системы забора образцов на этих ледяных мирах.

В мерзлых условиях крайне сложно работать. Помимо дистанционного управления, серьезной проблемой будет одна попытка пробиться через несколько километров льда к жидкости. В NASA рассматривают варианты запуска посадочных миссий, которые в конечном счете пробурят лед для сбора образцов. Пока эта проблема не решена, но в JPL работает много умных людей.

Команда Маккея прорабатывает различные концепции, включая европоход и систему якорей, которая будет использовать разогретые зубцы для удержания инструментов на льду. Технологии забора образцов из-под поверхности включают робота на термоядерном элементе, который сможет «просочиться» сквозь кору. Другой проект представляет дрель, которая врежется в лед и вернет образцы по трубе для анализа.

На данный момент ученые располагают кое-какими прототипами в лаборатории, но до старта миссии еще лет 15-20, поэтому появятся и другие предложения. Рабочего решения пока нет, но время на их поиск — вполне. Найти любую жизнь, даже самую крошечную, на некогда считавшихся мертвыми спутниках определенно станет одним из самых громких открытий всех времен. Это будет означать, что жизни во Вселенной очень много.

«Экстраординарные гипотезы требуют экстраординарных доказательств», говорит Маккей. «На мой взгляд, нет более экстраординарной гипотезы, чем существование жизни в другом мире — второго генезиса».