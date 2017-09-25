Плазмоид возле здания Мособлсуда во время перестрелки



Шокирующая история с перестрелкой в здании Мособлсуда где группа опасных преступников захватила оружие конвоировавших их полицейских и пыталась сбежать, но благодаря действиям сотрудников Росгвардии они были уничтожены, стала очень резонансной и у здания суда находилось много журналистов различных телеканалов.

Но это событие, как оказалось интересно не только перестрелкой, но и появлением неопознанного летающего объекта непосредственно перед зданием суда.

В сюжете телеканала Россия-24 «Дежурная часть», перед зданием суда неожиданно появляется небольшой НЛО, белого цвета, который возникает из нижней части кадра, перелетает выше, останавливается, меняет траекторию, пролетает правее, затем опять останавливается, меняет траекторию и быстро улетает вверх.

Объект интересен именно своей траекторией движения и хорошо видно, что его движет не ветер, а он сам перемещается меняя скорость и направление движения. По своим характеристикам он похож на так называемые «плазмоиды», энергетические НЛО состоящие из плазмы.