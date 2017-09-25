Реклама

Gallery

1381921685_denezhnaya-krysa 1383125222_thumb_frik-shou-schast-e-v-urodstve_2 1383802742_thumb_chuzhdoe-myshlenie 1386064262_thumb_nlo-v-ashhabade_3 1398915542_strela-vremeni-chto-nas-zhdiet-posle-2012-goda_1 1397925363_Tak-byli-li-amerikancy-na-Lune-Chast-2_10 1401154561_thumb_Krugi-na-polyah_1 1403751422_thumb_Gobustan-Puteshestvie-v-mir-predkov_10

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Плазмоид возле здания Мособлсуда во время перестрелки

25.09.2017 НЛО   Нет комментариев


Шокирующая история с перестрелкой в здании Мособлсуда где группа опасных преступников захватила оружие конвоировавших их полицейских и пыталась сбежать, но благодаря действиям сотрудников Росгвардии они были уничтожены, стала очень резонансной и у здания суда находилось много журналистов различных телеканалов.

:

Но это событие, как оказалось интересно не только перестрелкой, но и появлением неопознанного летающего объекта непосредственно перед зданием суда.

В сюжете телеканала Россия-24 «Дежурная часть», перед зданием суда неожиданно появляется небольшой НЛО, белого цвета, который возникает из нижней части кадра, перелетает выше, останавливается, меняет траекторию, пролетает правее, затем опять останавливается, меняет траекторию и быстро улетает вверх.

Плазмоид возле здания Мособлсуда во время перестрелки

Объект интересен именно своей траекторией движения и хорошо видно, что его движет не ветер, а он сам перемещается меняя скорость и направление движения. По своим характеристикам он похож на так называемые «плазмоиды», энергетические НЛО состоящие из плазмы.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  здания, Мособлсуда, перестрелки, Плазмоид

Похожие сообщения:

?>