Крушение НЛО на Шпицбергене в 1952 году

Исследовательская группа, высадившаяся на Шпицберген, вслед за радиоэкспертом продвигалась к цели, засеченной его аппаратурой. И наконец они наткнулись на голубовато-белый металлический диск диаметром около 40 метров, разбитый вдребезги, но не настолько, чтобы не узнать его первоначальную форму.

На металле были выдавлены или нарисованы странные знаки, «похожие на русские буквы». Вдоль края диска шли дюзоподобные отверстия. Разумеется, «Saarbrucker Zeitung» предположила, что объект является русским самолетом нового типа, а загадочные радиопомехи — работа аварийного радиомаяка, «черного ящика».

Непонятно было только, почему русские первыми не добрались до своего самолета: на Шпицбергене работала советская компания «Арктикуголь», базировавшаяся в чисто русских шахтерских городках Баренцбург и Пирамида. Когда в семидесятых годах там разбился советский военный самолет, наши не постеснялись высадить на норвежской территории целый десант и оцепить место катастрофы задолго до того, как там появились норвежцы.

Тем не менее и сегодня можно иногда встретить утверждения, что «…крушение действительно имело место, но это была не летающая тарелка. В действительности это, скорее, был советский экспериментальный дископлан, разработанный немецкими учеными, захваченными в конце Второй мировой…».

Газета «Фольксблат Берлин» 9 июля 1952 года уточнила, что диск был диаметром 48,86 метра и состоял из какого-то неизвестного металла. А русскоподобные символы, обнаруженные и на приборах внутри диска, не имели ничего общего с русским языком. Другие газеты писали, что норвежцам не удалось разобраться в конструкции диска и они вынуждены пригласить английских и американских специалистов.

Первое, что сделали эти специалисты, — посоветовали норвежцам как можно тщательнее засекретить происходящее. Только через три года из недр норвежского Генерального штаба вырвалось официальное сообщение, настолько шокирующее, что оно затмило даже самые дикие слухи. Заметка в «Штутгартен тагесблат» от 5 сентября 1955 года.

«Осло, Норвегия. 4 сентября. Только теперь исследовательский отдел норвежского генерального штаба готовит публикацию сообщения об изучении остатков НАО, потерпевшего катастрофу на Шпицбергене, предположительно, в начале 1952 года».

Начальник отдела полковник Г. Дорнбил во время инструктажа офицеров ВВС заявил:

«Авария шпицбергенского диска имела большое значение. Хотя современный уровень научных знаний не позволяет нам разрешить всех загадок, я уверен, что эти обломки со Шпицбергена будут иметь огромное значение в этом отношении. Некоторое время назад какое-то недоразумение послужило причиной разговоров о том, что этот диск, возможно, был советского происхождения. Но он — мы заявляем об этом категорически — не был построен ни в одной стране на Земле. Материалы, использованные в его конструкции, совершенно не известны всем экспертам, принимавшим участие в расследовании».

Согласно сообщению полковника Дорнбила, исследовательский отдел не намерен публиковать подробный отчет до тех пор, пока некоторые сенсационные факты не будут обсуждены с американскими и английскими экспертами.

В противоположность информации, поступающей из американских и других источников, лейтенанты Бров и Тулленсен, назначенные в качестве специальных исследователей в районы Арктики после событий на Шпицбергене, сообщили, что летающие диски несколько раз приземлялись в полярных районах.

«Я думаю, что Арктика служит своего рода базой для неизвестных объектов, — сказал лейтенант Тулленсен, — особенно во время снежных бурь, когда мы вынуждены возвращаться на свои базы. Я видел посадку и взлет в трех случаях. Очень яркий свет, интенсивность которого варьирует в зависимости от скорости в момент взлета или посадки, мешает наблюдению».

С тех пор попытки разузнать какие-то подробности о найденном диске натыкались на холодное молчание норвежцев, сообразивших, что они сказали много лишнего. Американская уфологическая организация NICAP направила в норвежское посольство запрос относительно шпицбергенских событий и получила загадочный ответ: дескать, «материал по НЛО наших ВВС является, в основном, высокосекретным и не может быть предоставлен в ваше распоряжение».

Значит, есть что скрывать. Иначе ответ был бы сформулирован как-то типа «мы ничего не знаем ни о какой разбившейся тарелке и искренне сожалеем, что вы верите в такую ерунду».

Что же это за «сенсационные факты», связанные со шпицбергенским диском, которые норвежцы не рискнули обнародовать? Неужели есть что-то сенсационнее признания, что тарелка — внеземного происхождения?

Возможно, на этот вопрос нам поможет ответить интригующая заметка американской журналистки Дороти Килгеллен. Заинтересовавшись слухами об участии британских экспертов в изучении шпицбергенской тарелки, она напрямую спросила об этом «одно высокопоставленное лицо» из британского правительства, не пожелавшее «засвечиваться» в печати. Вскоре в ее родном журнале появились следующие строки:

«Сегодня я могу рассказать о потусторонней, бросающей в дрожь истории. Британские ученые и летчики после изучения останков одного таинственного летающего корабля убеждены, что эти странные воздушные объекты не являются оптическими иллюзиями или советскими изобретениями, а представляют собой летающие тарелки, которые происходят с других планет.

Источником моей информации является британское официальное лицо в ранге члена Кабинета, которое предпочитает оставаться неизвестным.

В тарелке находились маленькие люди, ростом, вероятно, менее 4 футов… Я узнала, что британское правительство воздерживается от публикации официального отчета об осмотре летающей тарелки в данное время, возможно, потому, что не хочет пугать общественность».

Так вот оно что! И хотя из заметки не ясно, были ли извлечены трупы нло-навтов из-под обломков или такие далеко идущие выводы были сделаны посредством измерения кресел или каких-то приборов диска, ясно другое, что он был сделан не людьми и не для людей.