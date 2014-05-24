Планетарная Катастрофа: предупреждение против молчания





Одно из древних пророчеств гласит, что ближе к концу времен появится множество ложных пророков… Но будут также и истинные пророки – люди, раскрывшие в себе источник знания, а точнее просто лучше других видящие тот или иной вероятный путь развития человечества. И каждый из нас сам должен решать, кто истинен, а кто нет. Как? Об этом немного позже.



И еще одно лирическое отступление. В этой статье будет много слов «возможно», «а что если» и подобных им. Это связано с тем, что любой момент будущего линейного времени, кроме настоящего, имеет вероятностный характер. То есть имеет как минимум два варианта развития по отношению к настоящему, к «здесь и сейчас». И дело лишь в значении этих вероятностей. Поэтому все, о чем будет говориться ниже – лишь вероятность. И пусть каждый сам попробует оценить ее в цифрах. Если захочет…

Итак. В конце 1995 года, в тогда еще не очень развитой глобальной сети Интернет появился сайт www.ZetaTalk.com. И речь на нем шла не только о духовных ценностях, но и о вполне конкретных предсказаниях, сделанных существами внеземного происхождения, названных людьми Зетами (по имени звезды Дзета созвездия Сети – Zeta Reticuli). В этом им помогала и помогает земной эмиссар Нэнси Лидер (Nancy Lieder) – американка, живущая в штате Вайоминг. Иными словами, она является контактером. На сайте также есть информация о том, что Нэнси больше чем контактер, так как ей в мозг был вживлен имплантант, позволяющий легче и эффективнее входить в телепатический контакт с Зетами. Любой человек, имеющий доступ в Интернет, может задать им свой вопрос. Сразу хочу предупредить. Прежде чем вы решите это сделать – прочтите сайт. Так как за 15 лет существования на нем накоплено очень много информации и, возможно, там уже есть ответ на ваш вопрос.

Изначально этот сайт был рассчитан на американцев и там объясняется почему. При этом показательно отношение к нему со стороны людей других стран. Через какое-то время содержание сайта стали переводить на другие языки. Причем абсолютно добровольно и бесплатно! Среди них есть и русский! В течение нескольких лет группа добровольцев из разных городов и даже разных стран осуществила полный перевод сайта ZetaTalk на русский язык и продолжает переводить новые странички, регулярно там появляющиеся. Большое спасибо этим людям, отдающим свое свободное и не очень время для того, чтобы другие могли прочитать эти тексты на весьма распространенном языке!

В настоящее время возникло множество спекуляций относительно апокалиптических событий «2012». Но кто бы и что бы там не говорил, в ближайшем будущем, по словам Зетов, Землю ожидает планетарная катастрофа – сдвиг полюсов (коры), иными словами корковой или литосферный сдвиг. Поэтому одной из главных тем сайта (а всего их 15) является предсказание возможного сдвига полюсов Земли, который может произойти до 21 декабря 2012 г., – предполагаемой даты конца Календаря Майя, и в конце одного из трех месяцев – апрель, август или декабрь. Существует много разных пророчеств на эту тему и есть несколько различных версий причин этого возможного события. ZetaTalk в этом смысле уникален. Дело в том, что на сайте приведена сильно отличающаяся от других версия материальной, природной причины, вследствие которой могут произойти глобальные катаклизмы.

Но давайте по порядку. Что же имеется в виду под словами «сдвиг полюсов»? Согласно распространенной сейчас теории Земля состоит из ядра, многослойной мантии и как бы плавающей на ее верхнем, текучем и вязком слое твердой коры (это, конечно, очень упрощенная модель, но для нашей истории ее достаточно). Кора же, в свою очередь, представляет собой не монолит, а состоит из так называемых тектонических плит разного размера и толщины. Стыки между плитами называются тектоническими разломами и являются местами наибольшего сосредоточения вулканов. В зонах этих разломов происходит также наибольшее количество землетрясений и извержений.

Так вот под словами «сдвиг полюсов» подразумевается проворот коры относительно ядра на определенное количество градусов. Зеты утверждают, что в истории Земли было немало таких сдвигов. Более того, существует их четкая периодичность, которая составляет примерно 3657 лет. Просто все эти сдвиги имели разную силу (то есть угол поворота). Соответственно, чем больше угол – тем больше катаклизмы. Например, три сдвига назад был Ноев потоп (3657 х 3 = 10971), а один сдвиг назад – исход евреев из Египта (не очень сильный по сравнению с возможным предстоящим сдвигом). Кстати, по версии Зетов, именно катаклизмы, произошедшие в те дни, и о возможности которых был осведомлен Моисей, позволили целому народу рабов уйти от своих хозяев. Версия, имеющая право на существование, ибо какое еще воздействие могло бы заставить фараона, жрецов, имевших огромную по тем временам армию, отказаться от тысяч бесплатных работников? Они ведь потом опомнились и послали в погоню войска, которых поглотили воды Красного моря. Еще одно доказательство, по мнению Зетов, того, что имел место сдвиг полюсов. Дело в том, что во время сдвига тектонические плиты перемещаются неодинаково, одни больше, другие меньше. Некоторые как бы подъезжают под другие, как в случае с Аравийским полуостровом, вызывая временный подъем поверхности («и воды расступились»), а затем его опускание и восстановление прежнего уровня под действием силы тяжести. Египтяне просто не успели пройти по дну Красного моря, а иудеи успели. И потом это все обросло красочными легендарными подробностями, которых не было на самом деле. Но так часто бывает в людской истории…

Что же вызывает такие глобальные подвижки земной коры, да еще с такой «завидной» регулярностью?

Причиной всех этих бедствий является 12-я планета солнечной системы, иначе называемая Планета Х, Нибиру, Герколобус, Мардук, Разрушитель и т.д. Не буду вдаваться в подробности, почему 12-я, желающие прочитают на сайте, а вот почему Планета Х – это понятно. Сейчас считается, что в солнечной системе девять планет, а здесь эдакое совмещение: и число 10 в римской записи, и современный знак неизвестного. Эта планета однажды (в современной истории, в 1983 г.) была открыта земными астрономами, но потом все упоминания о ней исчезли из открытой печати. Проведу маленькую аналогию. Точно также исчезли из упоминания все работы по расщеплению атома, когда стало понятно, что возможно изготовление оружия большой разрушительной силы на основе деления атома в начале 40-х годов прошлого века. Так вот, по словам Зетов, предсказываемый ими сдвиг полюсов Земли связан с проходом мимо нее на расстоянии в 22,4 млн. км данной планеты, движущейся по своей вытянутой эллиптической орбите с оборотом равным 3657 лет и вошедшей в нашу солнечную систему в 2003 году.

ZetaTalk приводит свою версию строения солнечной системы. Согласно ей – это система двойной звезды, одной составной частью которой является Солнце, а другой – мертвая звезда, находящаяся на расстоянии в 18,724 раза дальше, чем орбита Плутона, самой дальней из известных людям планет. (Любителям астрономии известно, что последние планеты солнечной системы сначала были открыты «на бумаге», то есть их орбиты были вычислены по возмущениям, оказываемых ими на внутренние планеты, и лишь затем они были обнаружены с помощью телескопов. Так вот Плутон также испытывает слабые возмущения от какого-то внешнего для него объекта.) Дальше – круче. У этой системы двойной звезды существует одна общая планета – та самая, 12-я. И ее период обращения как раз и составляет около 3657 лет. Более того, эта планета была хорошо известна древним шумерам под именем Нибиру, как это показал в своих книгах Захария Сичин (Zecharia Sitchin), известный и небесспорный американский ученый. Чтобы завершить картину солнечной системы «по-зетански» добавлю, что, по их мнению, на орбите Земли существует ее необитаемый антипод, постоянно находящийся за Солнцем и потому невидимый нам и называемый в некоторых источниках Глорией.

Эта самая 12-я планета обладает рядом весьма отличающихся от других планет солнечной системы особенностями, например: большим количеством лун и мусора, движущихся за ней в хвосте (из-за чего она похожа на комету); вытянутой, похожей на сильно растянутую круглую резинку, орбитой (рис. ниже); сильной неравномерностью движения по этой самой орбите (большую часть своего периода обращения она проводит примерно посередине между двумя солнцами); сильным магнитным полем, превышающем земное в несколько раз. Именно влиянием последнего фактора Зеты и объясняют сдвиги полюсов, периодически потрясающие Землю. Они говорят: положите на стол маленький магнит и проведите мимо него более сильным. Что произойдет? Маленький, при условии, что стол достаточно скользкий, провернется вслед за более сильным, чтобы привести в соответствие с ним направленность своего магнитного поля. Вот таков в первом приближении механизм сдвига полюсов.

Дело еще и в том, что ядро Земли состоит в основном из железа – сильно магнитного материала, а вдоль всей Атлантики проходит хорошо известный земным ученым разлом, в котором это самое железо ближе всего подходит к поверхности. И проходящая 12-я планета как бы захватит Землю за этот магнитный «выступ», потянув его за собой. Провернется ядро, затем кора, затем планета уйдет дальше и ядро в магнитном отношении вернется назад, дабы соответствовать существующему равновесию с Солнцем и другими планетами. А вот кора останется повернутой. В этот раз почти на 90 градусов.

Если у вас есть глобус, то вам будет легко себе это представить. Включите настольную лампу и направьте ее свет на глобус чтобы изобразить Солнце. Затем поверните глобус так, чтобы на месте Северного полюса оказалась Шри-Ланка. И вы получите примерную картину после сдвига. Примерную потому, что плиты сдвинутся по-разному. Например, Евроазиатская плита, на которой расположена Россия, вместе с Африканской, разъедутся с Американскими плитами, расширив тем самым Атлантический океан и сильно сузив Тихий. Что-то уйдет под волны, а где-то появится новая земля. Более полную картину новой географии, карта которой представлена ниже, вы можете найти на сайте.



Вот что говорят Зеты о взаимодействии Планеты Х и Земли, вызывающем сдвиг полюсов у последней. «В настоящее время Планета Х движется от Солнца за границу солнечной системы. Она второпях покидает ее, когда после сравнительно очень медленного прохода мимо Солнца и перехода на путь к выходу, по сути, пронзает эклиптику. Как только она пройдет сквозь встречный ветер из потоков частиц, возвращающихся к солнечному экватору, приоритет во всем этом получит импульс, который должен толкать ее вперед, и одним из главных факторов станет также сила отталкивания от Солнца. В действительности, неделя, когда Земля прекратит вращение и подтянется ближе к Планете X, – это то время, когда и Земля, и Планета X встанут вертикально (к плоскости эклиптики), их Северные полюса будут направлены прямо вверх, а Южные полюса – прямо вниз. Это произойдет в тот момент, когда Планета X пронзает эклиптику. Сдвиг полюсов обусловлен тем, что после прохода этой точки Планета X направит свой Северный полюс во время своего второго плавного разворота на 270° наружу солнечной системы, и именно в этот момент для Земли наступит час сдвига. Затем Планета X должна будет казаться почти исчезающей, быстро покидающей окрестности солнечной системы. Сдвиг полюсов – это фактически движение внутренней части Земли – ядра, направленное на то, чтобы достичь выравнивания с гигантской планетой. Планета Х, из-за своих гигантских, по сравнению с Землей, размеров, доминирует в этом магнитном поединке, и выравнивание достигается за счет сдвига полюсов Земли. Кора Земли сопротивляется выравниванию с гигантской кометой, будучи захваченной в сети магнитного поля ее непосредственного соседа. Напряжение, образующееся между корой и ядром Земли, очень велико. Это напряжение падает, когда ядро Земли отрывается от коры и сдвигается. Однако ядро Земли тянет кору за собой, повинуясь новому выравниванию. Поэтому сдвиг полюсов наступает внезапно, и хотя людям, вовлеченным в эту драму, кажется, что он длится считанные минуты, на самом деле все происходит в течение практически целого часа. Сначала ощущается вибрация, тряска – это кора в различных местах отрывается от ядра. В это время происходит скольжение, при котором кора вместе с ядром в течение нескольких минут смещается в новое положение. Во время скольжения приливно-отливные волны высотой 150-180 м накатываются поверх Земли по всей длине береговых линий, так как воду ничто не держит и она может двигаться независимо, на расстоянии 160 км от береговой линии высота волны может достигать 50-70 м. Вода, в основном, остается на месте, но зато кора перемещается под эту массу воды. Когда ядро окончательно выравнивается по новым магнитным условиям, оно до некоторой степени взбалтывается и успокаивается, а более твердая кора продолжает движение. Именно в этот момент произойдут процессы горообразования и массовые землетрясения. Сдвиг полюсов будет длиться около часа, а отдельные его фазы займут лишь минуты. После чего последующая жизнь для всех выживших кардинально изменится…»

Итак, как же это возможно будет происходить. Сначала хвост 12-й планеты как бы «обмахнет» Землю (в этом 12-я планета похожа на комету, хвост которой направлен от Солнца), осыпая ее красной пылью и осколками из хвоста, и это признак того, что сдвиг близок. Дело в том, что мусор из хвоста будет выпадать на Землю градом метеоритов, некоторые из которых будут очень большими. Затем приближающаяся комета вызовет остановку вращения Земли примерно на 6 дней (в легендах это явление известно как «длинный день» или «длинная ночь» — см. рис. ниже). В это время планета будет стонать, как бы протестуя, что вызвано появлением в земной коре очагов сильного давления. Затем будут сверкать гигантские молнии с громами, вызванные накоплением статического электричества в верхних слоях атмосферы из-за близкого прохода 12-й планеты и ее хвоста. Возникнут неистовые ветры до 240 км/ч, а сформировавшиеся в атмосфере химические вещества (из-за взаимодействия с веществами хвоста планеты) выпадут с дождями на землю, вызвав огненные штормы.

Затем, когда ядро Земли будет пытаться войти в соответствие с магнитными полями гигантской кометы, осуществится сдвиг полюсов в сочетании с континентальным разрывом, горообразованием в определенных горных цепях, и опусканием или подъемом разных частей земной поверхности. В это же время гигантские приливные волны и вздымающиеся воды будут штурмовать берега наводняющими приливами, так как движение воды начнется одновременно с остановкой вращения планеты и сформирует океанский водоворот. Сдвиг тектонических плит может вызвать понижение дна Атлантики, влияя на окружающие ее берега (утягивая их под воду), и появление нового материка около Антарктиды.

Потом, как говорят Зеты, в течение дня после сдвига полюсов произойдет возобновление вращения. У Земли появится новый климат, а преобладающие ветры (постоянно дующие в верхних слоях атмосферы) восстановятся сами собой. Позже, в течение года-двух, состоятся океанические наводнения, вызванные таянием полярных ледяных шапок по причине того, что они окажутся на экваторе. Уровень воды в Мировом океане по оценкам Зетов поднимется на ~206 м (земные ученые оценивают подъем уровня воды от таяния полярных шапок в ~90 м, но Зеты добавляют, что оставшиеся метры даст увеличение объема Мирового океана из-за нагрева от возмущенного ядра нашей планеты). А затем Земля переживет Возрождение, как это уже бывало в прошлом, однако возвращение к норме может занять несколько десятилетий.

Вот такая вот хроника объявленной катастрофы… И еще, не могу не упомянуть об одной цифре. 90% — предположительно на столько сократится население планеты в результате часа сдвига полюсов и за последующие 25 лет.

Кстати, на другие планеты солнечной системы эта планета-возмутитель (так ее называют Зеты) оказывает минимальное влияние. Дело в том, что ее орбита в нашей солнечной системе проходит под углом в 32 градуса к плоскости эклиптики (плоскость, в которой вращаются планеты солнечной системы) и пересекает эту плоскость внутри орбиты Земли, но всегда на разном расстоянии. Этим объясняются разные углы проворотов земной коры и, соответственно, разная сила катаклизмов при сдвигах.

Вы, конечно, спросите, почему же об этом не сообщают официально и почему же планета, согласно Зетам, превышающая в диаметре Землю в 4 раза и находящаяся практически на полпути между Солнцем и Землей, остается незамеченной повсеместно для обычного человека? Конечно, одним из наилучших доказательств и подтверждений этой версии было бы наблюдение этой самой Планеты Х в телескоп. И это уже несколько раз было сделано. На сайте есть соответствующие объяснения, снимки звездного неба и т.д. Я не астроном и не могу их оценить. Сейчас в Интернете есть большое количество фото- и видеоматериала как с подлинными захватами Планеты Х в качестве ВторогоСолнца и ее ЛунныхВерениц, так и с оптическими бликами. Наблюдение ВторогоСолнца получается только в том случае, если солнечный свет может отразиться от поверхности пылевого облака Планеты Х к Земле, для чего необходим правильный угол. Если его нет, то свет не может отразиться в направлении Земли. В основном, в настоящее время, этого стабильного правильного угла нет, поэтому и нет повсеместных наблюдений независимо от возможности – закат это или рассвет и/или применение спецсредств.

Планета Х находится близко с прямой линией обзора Солнца, поэтому весь солнечный свет отражается от ее пылевого облака обратно к нему. Из-за этого она выглядит не как светящаяся масса, а скорее как темное нечеткое пятно, как тусклый пуховой шар. Поэтому такой шар, даже на закате или на рассвете, очень сложно заметить, а его захваты являются крайне редкими. Облако пыли не позволяет солнечному свету проходить сквозь него, т.е. служит препятствием, и таким образом, повсеместное наблюдение Планеты Х не представляется возможным фактически… Но ближе к последним неделям, как говорят Зеты, угол ее отклонения от линии обзора Солнца должен будет увеличиться, что позволит произойти более «широким» наблюдениям ВторогоСолнца. Зеты также утверждают, что повсеместно Планету Х можно будет наблюдать за 7 недель до сдвига полюсов невооруженным взглядом в виде красного креста. В первые дни своего появления она будет выглядеть в небе как красноватое пуховое пятно, растущее в видимости и в размере (до размера нашей Луны) в течение этих 7 недель, поскольку в это время Земля будет притягиваться к ней до расстояния в 22,4 млн. км. Что же по поводу молчания. Уже достаточно продолжительное время существует негласное сокрытие данной темы на глобальном уровне. Мировая элита и правительства многих стран знают о том, что прибывает, но они ничего не скажут по вполне понятным причинам и продолжат держать свои народные массы неосведомленными настолько долго, насколько это будет возможным, продолжая и дальше проплачивать их уверенность. В официальных СМИ и в научных кругах эта тема также является закрытой. Ближе к делу правда, вероятно, будет выболтана, но не ответственными за сокрытие, которое, как мы надеемся, все таки развалится.

Кроме этого есть еще и другие доказательства, как исторические, свидетельствующие о предыдущих сдвигах, так и современные. Среди них: свидетельства прошлых катаклизмов, блуждания полюсов и предыдущего сдвига, который привел к мгновенному замораживанию мамонтов, и следы упавших при близком движении астероидов, а также зеленые метеоры, космический мусор, новая Луна, лунные ореолы, черная вода, странности атмосферы, замедление океанических течений, рост количества землетрясений и извержений вулканов; непредсказуемость погоды, засухи в одних местах и наводнения в других; изменения в магнитном поле Земли; увеличивающиеся неурожаи в разных местах земного шара; деформированные лягушки и большие птицы, на чью чувствительную генетику оказывает возрастающее влияние прибывающая планета; замедление вращения Земли; рост количества землетрясений в вечной мерзлоте и глубинных землетрясений; постепенное закрытие границ и усиление борьбы с незаконной миграцией; крах рынка и появление натурального обмена; рост количества техногенных катастроф; взрывы домов в разных местах планеты по причине уже возникающего напряжения в тектонических плитах; рост напряженности в традиционных зонах людских конфликтов и появление новых, необходимых для отвлечения внимания от возможной проблемы и т.д. Это не полный перечень. Каждый, прочитав сайт, может сам оценить, соответствует ли это действительности и укладываются ли эти факты в приведенную теорию.

P.S.1

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) владеет спутниками STEREO/SOHO, которые якобы были посланы для наблюдения за Солнцем в 2006 году. НАСА всячески старается моделировать нормальность на своих снимках и избегать попадания в базы данных с появлениями Планеты Х на них. Но из-за нелинейного движения самих спутников и Планеты Х устанавливаемые координаты для программы авторетуширования снимков меняются, и таким образом, они попадают в их базы данных, доступные на сайте НАСА для обычного человека. Конечно, официального подтверждения НАСА относительно таких снимков нет и не будет. Для вашего ознакомления архив с некоторыми появлениями за последние годы Планеты Х на снимках со спутников НАСА можно скачать здесь.

P.S.2

Подобных апокалиптических историй в Интернете можно найти целое множество. И таким образом, возникает вопрос, почему же именно к этому стоит отнестись с серьезностью? Не буду здесь конкретизировать относительно всех деталей по этому вопросу, поскольку это не имеет особого значения, – как говорится, сколько людей – столько и мнений, и каждый видит и слышит только то, что он хочет видеть и слышать. Поэтому для того, чтобы появилась некоторая серьезность к данной версии «конца света», предлагаю ознакомиться с предсказанием Зетов на ближайшее время, что еще задолго до сдвига полюсов, по их словам, должен произойти ряд урегулирований, т.е. ряд некоторых катастрофических событий, которые потрясут наш мир, и таким образом, данное предсказание можно будет проверить и сделать соответствующие выводы…

P.S.3

Этапы последних недель, начинающихся за 49-50 дней до часа сдвига полюсов:

— 9 дней серьезного колебания

— 4,5 дня статического наклона влево

— 2,5 дня перехода к 3 дням темноты в сев. полушарии

— 3 дня темноты в сев. полушарии

— 6 дней восхода Солнца на Западе

— 18 дней замедления вращения

— 6 (5.9) дней остановки вращения

— час сдвига полюсов

Человек перед выбором



Эти слова давно уже набили оскомину из-за частого использования по поводу и без повода. Однако если серьезно отнестись к предлагаемой информации (а к ней, кстати, серьезно относятся люди, создавшие сайт Тревожные Времена – на него есть ссылка на ZetaTalk. Там очень много дополнительной информации, в т.ч. о точности предсказаний ZetaTalk, о подготовке и т.д.), то их использование вполне подходит. Ибо о грядущих событиях говорят не только Зеты. Конечно, у каждого источника своя интерпретация. Зачастую не такая детальная. Но все сходятся в одном: Землю в ближайшее время ждут колоссальные перемены. И прежде всего они связаны с духовностью.

Сейчас на Земле идет процесс Пробуждения, который затем перейдет в процесс духовного Преображения, который может сопровождаться физическими катаклизмами. Так говорят Зеты. А вот цитата из Ошо (Бхагаван Раджниш – хорошо известный на Западе духовный учитель): «Не только я один предсказываю конец света. Просто сама ситуация в мире определенным образом подтверждает мои слова. Но Иисус Христос две тысячи лет назад говорил о том же; Гаутама Будда двадцать пять веков назад говорил о том же.» (Ошо. Смерть – величайший обман, стр. 200. Изд. София, 2002)

А вот что говорит посредством Йена Грэма сущность, называющая себя Белым Быком: «Что касается пророчеств о сдвиге полюсов, вряд ли имеется в виду сдвиг земной оси. Это скорее будет сдвиг в сознании и открытие пятого измерения. Мне кажется, что в этом пророчестве речь идет об изменениях в образе мышления людей… Хочу также, чтобы вы знали: разрушения, описываемые в этом пророчестве, бледнеют в сравнении с тем, что вы уже сотворили с собой сами, без вмешательства нефизического мира.» (Йен Грэм и Белый Бык. Бог никогда не опаздывает… и никогда не приходит раньше времени, стр. 138, Изд. София, 2002)

Все упомянутые, да и множество других говорят о том, что каждый человек должен наконец сделать свой духовный выбор, хотя они и не осуждают тех, кто такой выбор делать не хочет (в конце концов – это тоже выбор). И кратко это можно сформулировать словами Зетов: Это выбор между Служением Себе и Служением Другим. При всей очевидности формулировок поясню: Служение Другим – это относиться к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе; Служение Себе – приоритет своих личных интересов над всеми другими.

Мудрые люди говорят, что жизнь (или высшие аспекты души человека, если угодно) постепенно ставит человека во все более невыносимые для него условия для того, чтобы он, наконец, начал развиваться духовно, начал что-то делать со своей жизнью, принял на себя ответственность за нее. И в этом смысле возможные катастрофы – это те самые невыносимые условия, которые испытает на себе все человечество, чтобы изменить свой образ мыслей, от которого страдает планета.

Здесь же, кстати, заложена возможность избежать предполагаемых катаклизмов. Зеты утверждают, что если абсолютное большинство (а именно 89%) населения Земли сделают осознанный выбор в пользу Служения Другим, то вся планета перейдет на следующий духовный уровень, где влияние 12-й планеты незначительно.

Еще раз подчеркну: если относиться к предсказаниям Зетов серьезно, то становится понятным, что в предполагаемой ситуации каждому придется сделать выбор. Бежать ли самому, бросив всех любимых; заранее подготовиться и уехать в более безопасное место вместе с ними; остаться и разделить судьбу тех, кто не может передвигаться; остаться и подавать надежду тем, кто в растерянности и депрессии будет бродить по развалинам и т.д. Выбор большой – и он будет у каждого!

Смерть – величайший обман?



В свете рассматриваемой темы представляется логичным затронуть и тему смерти. Смерти физического тела, ибо Зеты, как и многие религии на Земле и другие источники, говорят о реинкарнации (перевоплощении). О том, что душа многих из нас испытала уже не одно воплощение. Вот что говорит Белый Бык: «Мне не нравится слово «бедствие», потому что оно вызывает страх. Я хотел бы, чтобы этого слова не было в вашем языке. Что такого бедственного в том, что кто-то покидает свое физическое тело? Человек решил сделать это вместе с другими людьми во время землетрясения или наводнения – почему вы считаете, что это намного хуже, чем если бы он умер от рака или погиб в автокатастрофе? Когда-нибудь все вы достигнете такого уровня сознания, на котором смерть станет для вас осознанным решением, а до тех пор в вашем распоряжении будет множество способов покинуть свое физическое тело, включая стихийные бедствия». (там же, стр. 140)

А вот из Ошо. «Если человек в состоянии принять свою смерть, то он в состоянии принять и гибель всей планеты. И это принятие никоим образом не является доказательством его беспомощности. Наоборот, такой человек видит природу вещей: все рождается, все живет, и все умирает.

Этой планеты не было здесь пять миллиардов лет назад; затем она появилась. Возможно, планета отжила свой век. В любом случае, если даже человеческий разум выйдет победителем в этом кризисе, развязанном политиками, планета долго не проживет, ибо Солнце когда-нибудь угаснет. Через несколько миллионов лет полностью иссякнет его энергия, а без Солнца эта планета не выживет. Мы получаем всю энергию от Солнца.

Осознающий человек воспримет это как естественное явление. Сейчас опадают листья; вчера вечером дул сильный ветер, и листья сыпались, как дождь. И что тут поделаешь? Это закон природы. Все на Земле принимает какую-нибудь форму и исчезает в бесформенности. Поэтому ничто не изменится в сознании пробужденного человека». (там же, стр. 79)

Поэтому не бойтесь ничего, ведь страх – это противоположность любви. И какая цель может быть больше той, чем создать Планету Любви и Добра? Если только Вселенную Любви и Добра!

Кстати, а представьте себе возможность все начать с чистого листа! Все создать заново, по-иному, уже зная, к чему приводят существующие человеческие законы и осознанно выбирая Божественные законы в качестве главенствующих. И знайте – на этой планете всего достаточно! И ни одно желание не дается нам без возможностей для его реализации! И даже если вы выберите уйти в этих катаклизмах, если вы серьезно отнесетесь к тому, о чем говорят Зеты, тогда проживите оставшиеся дни полной жизнью, в безусловной любви к окружающим вас знакомым и незнакомым людям, творите добро, ничего не бойтесь и празднуйте. Празднуйте каждый миг своей жизни! Ведь кроме него ничего и нет!

А вот и обещанный ответ на вопрос как определить истинность послания. Просто слушайте свою душу, свою интуицию, а не голос своего эго. И вы обязательно услышите, как душа отзывается на разные мысли, изложенные на сайте или в других источниках. Если вы достаточно чисты для этого, то вряд ли перепутаете послание любви и послание страха. Удачи вам!

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Михаил Кашин

Sergey Anfelso

Подготовлено по материалам www.ZetaTalk.com

Статья размещена на Европейском зеркале ZT по ссылке:

http://zetatalk3.com/storeroom/ps-warning.htm