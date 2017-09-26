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Наводнение на севере Таиланда

26.09.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Наводнение на севере Таиланда

Одиннадцать человек погибли, трое считаются пропавшими без вести за последние 4 дня в северных и северо-восточных провинциях Таиланда, где сезонное наводнение внезапно приобрело катастрофический характер, сообщает Третий национальный телеканал со ссылкой на министерство внутренних дел Таиланда. 
Зоной бедствия объявлены обширные территории в 19 из 77 провинций страны, где глубина затопления составляет 1,5-3 метра, говорится в сообщении. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча в среду утром отправится на север и северо-восток, чтобы лично мобилизовать усилия местных администраций и дислоцированных в зонах бедствия воинских частей по оказанию помощи населению.
По информации Центра МВД Таиланда по предупреждению природных катастроф, наводнение неуклонно распространяется на юг и в ближайшие дни может достичь центральных провинций страны. На местах военные и местные власти организовали массовую кампанию по откачке воды насосами в ближайшие водоемы, однако в ряде провинций наводнение усилилось за счет того, что прорвались дамбы местных ирригационных водохранилищ, в которые откачивалась вода.
Наводнения в сезон дождей, который в Таиланде обычно продолжается с середины мая по октябрь, происходят ежегодно, однако в этом году сильные продолжительные дожди сделали его значительно опаснее, чем обычно, говорится в репортаже телеканала. Тем не менее, прогнозы специалистов МВД не ставят его в один ряд с катастрофическим наводнением 2011 года, когда вода гигантской медленной волной прошла всю страну с севера на юг, затопив центральные провинции и Бангкок, прежде чем схлынуть в Сиамский залив южнее столицы.
Катастрофический характер приняло в этом году наводнение и в соседних с Таиландом странах Юго-Восточной Азии. Например, в северной, горной части Лаоса в районе древней столицы страны, города Луангпрабанга, в этом году впервые в истории в результате наводнения погибли люди.

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Метки:  Наводнение, севере, Таиланда

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