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Сильные дожди в Новгородской области

26.09.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


В результате прохождения 29-30 июля 2017 года по территории Новгородской области комплекса опасных метеорологических явлений, связанных с выпадением обильных осадков и ветром, на территории города Великий Новгород, Новгородского, Старорусского и Холмского муниципальных районов произошло подтопление отдельных территории.

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На месте происшествия работает начальник Главного управления МЧС России по Новгородской области полковник внутренней службы Гавкалюк Б.В.

Для мониторинга обстановки к месту происшествия направлены оперативная группа Главного управления МЧС России по Новгородской области и оперативная группа ЦУКС. На месте работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов и Администраций Новгородского, Старорусского и Холмского муниципальных районов.

С 08.00 30.07.2017 в Главном управлении МЧС России по Новгородской области организована работа межведомственного оперативного штаба ликвидации ЧС.

Организовано взаимодействие с ПАО «МРСК Северо-Запада» Новгородэнерго, органами местного самоуправления и коммунальными службами.

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации последствий подтоплений и мониторинг жизнеобеспечения населения.

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Метки:  Новгородской, области, сильные

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