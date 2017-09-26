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Сильные дожди в Новгородской области
26.09.2017 Интересное в мире
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В результате прохождения 29-30 июля 2017 года по территории Новгородской области комплекса опасных метеорологических явлений, связанных с выпадением обильных осадков и ветром, на территории города Великий Новгород, Новгородского, Старорусского и Холмского муниципальных районов произошло подтопление отдельных территории.
На месте происшествия работает начальник Главного управления МЧС России по Новгородской области полковник внутренней службы Гавкалюк Б.В.
Для мониторинга обстановки к месту происшествия направлены оперативная группа Главного управления МЧС России по Новгородской области и оперативная группа ЦУКС. На месте работают оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов и Администраций Новгородского, Старорусского и Холмского муниципальных районов.
С 08.00 30.07.2017 в Главном управлении МЧС России по Новгородской области организована работа межведомственного оперативного штаба ликвидации ЧС.
Организовано взаимодействие с ПАО «МРСК Северо-Запада» Новгородэнерго, органами местного самоуправления и коммунальными службами.
В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации последствий подтоплений и мониторинг жизнеобеспечения населения.
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