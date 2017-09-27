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Учёным удалось обратить старение вспять
27.09.2017 Что от нас скрывали
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Ученые давно занимаются проблемой старения, но достичь значительных результатов на клеточном уровне им до сих пор не удавалось. Но теперь исследователи смогли омолодить старые клетки.
Доктор медицины Джон Кук вместе с коллегами проводил исследование по поиску лечения для детей, страдающих прогерией, довольно редким заболеванием, при котором дети начинают стремительно стареть с самого начала жизни и обычно не доживают даже до 15 лет. Это заболевание дало исследователям материал, который говорит в общем о процессе старения, а также метод, благодаря которому его возможно если не обратить вспять, то остановить.
Кук и его коллеги сосредоточили свое внимание на теломерах, участках хромосом, которые, как считается, непосредственно связаны с процессом старения. Чем короче теломеры, тем быстрее идет процесс старения организма. Ученые выяснили, что у детей с прогерией теломеры очень короткие, а потому они решили увеличить их длину, тем самым восстановив клеточную функциональность, способность делиться и реакцию на стресс.
Для этого исследователи применили технологию под названием РНК-терапия. Они сумели заставить клетки произвести белок теломеразу, который увеличил длину теломеров. Ученые добились этого, доставив РНК прямо в клетки, кодирующие выработку этого протеина, то есть дали клеткам информацию, в которой те нуждались для запуска роста теломер, после чего клетки все сделали сами.
Выработка данного белка всего в течение пары дней оказалась достаточной для значительного физиологического эффекта на протяженность жизни и функционирование клеток. Кук говорит, что для самих ученых было удивительно наблюдать за тем, какой бурный эффект оказал всего один сеанс терапии.
«Самым неожиданным в нашем исследовании было, насколько мощный эффект на состояние клеток оказала технология удлинения теломераз. Мы не ожидали, что терапия настолько мощно повлияет на способность клеток к размножению. Они смогли функционировать и делиться нормальнее, мы по сути дали им новый срок жизни, а также улучшили функционирование», — говорит Кук. — «Мы следили за многими клеточными маркерами старения, и не ожидали того мощного эффекта, который был оказан на них. Мы значительно улучшили способность клеток размножаться, обратили вспять производство воспалительных белков. Все маркеры старения, за которыми мы наблюдали, практически исчезли или были обращены вспять благодаря нашей терапии». :
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