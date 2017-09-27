Опята обладают специфичной ДНК, делающей их «серийными убийцами» деревьев

Грибница (мицелий) представляет собой подземную часть гриба и выглядит как сеть тонких разветвленных нитей. Известно, что мицелий Armillaria ostoyae в Орегоне образует не отдельные скопления, а образуют единый организм массой в 600 тонн и занимает площадь 8,4 квадратного километра. По оценкам ученых, возраст этого крупнейшего живого существа на планете составляет более двух тысяч лет.

Другим крупным организмом является опенок толстоногий (Armillaria gallica), растущий в Мичигане. Он занимает площадь 0,37 квадратного километра.

Чтобы понять, что делает Armillaria такими уникальными и успешными видами, биологи проанализировали геном различных опят, выяснив их происхождение и эволюционное развитие. Они сравнили ДНК таких видов, как A. ostoyae, A. cepistipes, A. gallica и A. solidipes, с генами других грибов. Оказалось, что для опят характерно значительное увеличение генома, что привело к появлению специфичных генов, связанных с патогенностью грибов, а также способствующих формированию ризоморфов.

Ризоморфы — сплетения грибных нитей, которые внедряются в деревья и транспортируют из них воду и питательные вещества к плодовым телам. Они также распространяются от больных растений, способствуя заражению здоровых. Это паразитирование приводит к массовой гибели деревьев.