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Учёные смоделировали причины сильнейшего массового вымирания
27.09.2017 Что от нас скрывали
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Массовое пермское вымирание, иначе называемое Великим вымиранием, стало катастрофой для большинства обитателей Земли. Исчезли около 70% сухопутных и 96% морских видов. Это произошло 252 миллиона лет назад. Существует несколько основных гипотез, объясняющих причины вымирания. Ряд ученых считают, что всему виной внезапное стихийное бедствие, например падение метеорита. Другие исследователи придерживаются мнения о том, что условия жизни видов могли меняться постепенно, но необратимо. Среди этих гипотез — растущая сухость климата, падение уровня кислорода, изменение уровня моря или направления океанических течений. Согласно самой популярной среди исследователей теории, причиной Великого вымирания могло стать образование траппов. Эти структуры возникают, когда за относительно короткий, с точки зрения геологии, срок (несколько миллионов лет) на поверхность планеты из многочисленных трещин изливается огромный объем базальта. Со временем местность приобретает характерный рельеф: образовавшиеся осадочные породы легко разрушаются, а базальт остается на месте. Рельеф напоминает ступени лестницы. Американские геологи изучили одну из самых больших трапповых провинций в мире — Сибирские траппы. Она простирается от Урала до Восточно-Сибирского нагорья. Появление Сибирских траппов примерно совпадает по времени с Великим вымиранием, так что эти события часто связывают. Ученые исследовали силлы — пласты, образующиеся в толще земной коры при кристаллизации магматических горных пород. Геологи использовали новые датировки слоев породы. По мнению ученых, масштабный выброс вещества, из которого сформировался базальт, произошел относительно рано и не мог повлиять на вымирание видов. Началом процессов, которые привели к вымиранию, могла стать последующая более короткая стадия, во время которой в породе сформировались силлы. Появление силлов сопровождается активным выделением тепла. Под воздействием температуры начался процесс метаморфизма (изменения) осадочных пород — например известняка. Из них высвобождались парниковые газы: углекислый газ и метан. Насыщение атмосферы углекислым газом регулярно называют главной причиной Великого вымирания. Часто его связывают с извержениями вулканов. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications. :
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