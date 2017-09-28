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Фотография кратера Гусева на Марсе от NASA

28.09.2017 Части света   Нет комментариев

Фотография кратера Гусева на Марсе от NASA

Орбитальная станция Mars Odyssey при помощи научного инструмента THEMIS (Thermal Emission Imaging System) сделала снимок кратера Гусева на Марсе. Фотография, доступная на сайте НАСА, представлена ниже.  
 

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Фотография кратера Гусева на Марсе от NASA
 

На представленном изображении на дне кратера можно рассмотреть многочисленные темные прямые полосы. По мнению исследователей, они сформированы взаимодействием ветра с запыленной поверхностью углубления.

Кратер, названный в честь советского астронома Матвея Гусева, в диаметре достигает 166 километров. Вероятнее всего, он возник три-четыре миллиарда лет назад после падения на планету астероида. Кратер в 2004-2010 годы исследовался американским марсоходом Spirit.

Аппарат Mars Odyssey был запущен к Марсу 7 апреля 2001-го, а 24 октября того же года достиг Красной планеты. Свое название аппарат получил в честь бестселлера Артура Кларка и одноименного фильма Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея».

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Метки:  Гусева, кратера, фотография

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