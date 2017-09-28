Фотография кратера Гусева на Марсе от NASA





На представленном изображении на дне кратера можно рассмотреть многочисленные темные прямые полосы. По мнению исследователей, они сформированы взаимодействием ветра с запыленной поверхностью углубления.

Кратер, названный в честь советского астронома Матвея Гусева, в диаметре достигает 166 километров. Вероятнее всего, он возник три-четыре миллиарда лет назад после падения на планету астероида. Кратер в 2004-2010 годы исследовался американским марсоходом Spirit.

Аппарат Mars Odyssey был запущен к Марсу 7 апреля 2001-го, а 24 октября того же года достиг Красной планеты. Свое название аппарат получил в честь бестселлера Артура Кларка и одноименного фильма Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея».