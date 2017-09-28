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Астрофизик рассчитал расстояние до ближайшей к Земле инопланетной цивилизации

28.09.2017 Части света   Нет комментариев

Астрофизик рассчитал расстояние до ближайшей к Земле инопланетной цивилизации

Астрофизик Амри Вандел из Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль) рассчитал минимальное расстояние от Земли до места, где могла бы существовать инопланетная цивилизация.  

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Инопланетная цивилизация, по мнению Вандела, находится от Земли на расстоянии порядка нескольких тысяч световых лет. Планета, на которой обитает примитивная жизнь, — на удалении около десяти световых лет от Солнца.

К своим выводам ученый пришел, модифицировав уравнение Дрейка, представляющее собой равенство, с одной стороны которого находится произведение семи множителей (в частности, количество звезд и планет, а также вероятности возникновения примитивной и разумной жизни), а с другой — число внеземных цивилизаций.

По мнению Вандела, поиск разумной жизни ограничен большим временем распространения сигнала между ней и Землей. Мониторинг инопланетных цивилизаций ученый предлагает вести в рамках программы SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence).

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Метки:  Астрофизик, ближайшей, инопланетной, расстояние, рассчитал, цивилизации

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