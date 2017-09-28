Жизнь на Проксиме b возможна при наличии толстой атмосферы

В августе прошлого года команда ученых идентифицировала планету, движущуюся по орбите вокруг звезды Проксимы Центавра – красного гиганта, расположенного на расстоянии всего лишь 4,2 светового года от нас. Обнаружение планеты в обитаемой зоне этой самой близкой к Солнцу звезды, известной ученым, взбудоражило астрономическое сообщество, поскольку подразумевало возможное наличие на поверхности этой планеты внеземной жизни. Начиная с того времени, сообщает Атри, она разработала модель, которая позволяет измерить влияние звездных вспышек на эту планету и определить, сможет ли в условиях воздействия этих вспышек на планете зародиться жизнь.

Чтобы определить, будет ли Проксима b пригодна для жизни, Атри пришлось принять во внимание три основных фактора – тип и размер звездных вспышек, различные толщины атмосферы планеты и мощность её магнитного поля. Она сообщает, что в том случае, если бы оказалось, что Проксима b имеет атмосферу, схожую с атмосферой Земли, то жизнь, зародившаяся на её поверхности, могла бы перенести губительное влияние звездных вспышек. Если бы эта планета, напротив, не имела толстой атмосферы или имела бы слабое магнитное поле, то крупные вспышки на родительской звезде стерли бы с лица этой планеты все живое.