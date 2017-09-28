Житель Чикаго рассказал, что видел «Человека-Мотылька» еще год назад

В апреле-мае 2017 в Чикаго наблюдался бум сообщений от жителей города о встрече со странным летающим гуманоидным существом, похожим по описанию на знаменитого Человека-Мотылька из городка Пойнт-Плезант.







Но оказывается в Чикаго это существо видели и годом ранее. Это свидетельство о громадном «крылатом гуманоиде» поступило от жителя Цицерона, района на северо-востоке Чикаго, в котором в середине 1920-х годов гангстер Аль Капоне основал свою штаб-квартиру.

Местный житель, работающий в службе безопасности клубной индустрии и хорошо известный по всему Чикаго, опасаясь насмешек, хранил молчание целый год. Но когда ему попалась статья о людях, которые увидели то же самое в этом году, он решился рассказать свою историю.

«Я потерял сон, пытаясь смириться с тем, что я видел. Это реально, и, когда я прочитал эту статью, воспоминания прошлого года нахлынули на меня».

В одну из теплых ночей в начале августа 2016 года Тони возвращался домой по 59 авеню, когда на пересечении с Рузвельт-Роуд его взгляд поймал что-то необычное.

«Для меня привычно видеть летучих мышей, приземляющихся на каминные трубы. И я подумал, что это просто еще одна летучая мышь, и не обратил на нее большого внимания. Внезапно я ощутил жуткую тревогу, как будто кто-то наблюдает за мной».

А затем буквально в пяти метрах над взволнованным пешеходом пролетело что-то очень большое.

Тони поднял голову вверх и увидел, что сверху на уличном фонаре на противоположной стороне улицы сидит черная фигура. Как только он заслонил ладонью свет от фонаря, чтобы лучше рассмотреть «верхолаза», тот встал.

«В одно и то же время на меня накатили страх и любопытство. Я, не отрываясь, смотрел на ярко-красные светящиеся глаза на его низко посаженной голове. Он дважды хлопнул крыльями, поднялся в воздух и улетел на север».

По словам очевидца, двухметровое существо с двумя человеческими ногами имело крылья размахом около трех метров. Кроме того, на голове у него был виден короткий остроконечный гребень. Это уже второй случай, когда жители Чикаго рассказывают о черном крылатом гуманоиде с острым гребнем.

По оценкам экспертов, которые занимаются исследованием чикагских летающих монстров, существует, по крайней мере, три их разновидности: летучие мыши, совы, а теперь еще и рептилии.



