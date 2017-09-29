В поисках огромной ящерицы, которую видели в лесах Белоруссии

Чтобы прикоснуться к тайне, порой не нужно отправляться в дальние страны или на край света. Достаточно отъехать от Минска (Белоруссия) всего на 100 км и вот ты уже в непроходимом лесу, населенном чудовищами, встречи с которыми боятся жители окрестных деревень.

В июле стартовала очередная криптозоологическая экспедиция «Уфокома» по поиску некой большой ящерицы в лесах, расположенных по берегам реки Вилии.







Все началось с авторской колонки Сергея Лескетя на информационно-новостном портале «Край». Речь в очередной статье велась о нескольких населенных пунктах Вилейского района, но нас более всего заинтересовал в ней лишь один фрагмент. Автор, уроженец этих мест, описывает, как одна его родственница столкнулась здесь с непонятным существом:

«Правда, современный лес не потерял своей красоты и таинственности. Мне довелось слышать историю о том, как моя родственница пошла в лес за грибами и встретила… большую ящерицу, размером с собаку, что грелась на солнышке. Женщину охватил страх, она начала науськивать собаку, но та тихо двинулась назад, потом, не долго думая, бросила корзину и побежала домой. Дома родственники удивились быстрому возвращению и не поверили ее словам. Одна только 90-летняя бабушка тихо заметила: «Так это же был Хаптус! Бежать надо было оттуда, а не рассматривать его!». Но с этих слов только посмеялись: «Бабка напридумывала». Где ты и у кого сегодня расспросишь о том Хаптусе? Время прошло».

Связавшись с автором, мы выяснили, что он сам пробовал разузнать про этого таинственного Хаптуса в окрестных деревнях, но, увы, никого из стариков там уже не осталось. А дачники от всего открещиваются: не видели, ничего не знаем. Произошла же эта встреча в районе 2000-х, то есть не так уж и давно.

Интересно, что если посмотреть на спутниковые снимки района наблюдения, станет понятно, что эти места изрезаны рекой Вилией на условно «цивилизованную» и «дикую» части. С одной стороны много дачников, отдыхающих и грибников, а вот противоположная представляет собой почти девственные леса с редкими вымирающими деревнями. Именно туда и направилась экспедиция «Уфокома».

Наша основная цель: опросить жителей хуторов в лесу и в деревнях на предмет их встреч к крупной ящерицей и уточнить, кого в этой местности называют Хаптусом. Попутные задачи: фиксация неизвестных ранее легенд и сбор аномального фольклора. Кроме Вилейского мы включили в наш маршрут и Сморгонский район, так как фактически большая часть леса лежит именно в нем.

Если рассматривать возможных «кандидатов» на роль Хаптуса, то тут выбирать почти не из кого. В Беларуси обитают всего три вида ящериц: Веретеница ломкая (Anguis fragilis), Прыткая ящерица (Lacerta agilis) и Живородящая ящерица (Zootoca vivipara). Веретеница настолько внешне напоминает змею, что, скорее всего, неспециалистом была бы воспринята именно как таковая; живородящая ящерица достигает всего 18 см, а вот среди прытких ящериц могут попадаться особи до 35 см.

Однако ходят байки и о более крупных экземплярах. Так, Александр Карпеченко рассказал нам о том, как в начале 2000-х годов в районе д. Гомель (неподалеку от Полоцка) Витебской области во время водного похода столкнулся с подобной крупной ящерицей. Но, может быть, в наших лесах все еще встречается редкий или неизвестный вид ящерицы или саламандры?

Уже притчей во языцех стала история, описанная в трудах нескольких краеведов XIX века о том, что в Минске, в Татарском болоте, водились крупные ящерицы, величина колотых достигала полуметра. Последнюю из них поймали в 1885 году, и ее чучело долгое время находилось в кабинете директора реального училища.

Это могла быть или Прыткая ящерица размером около 30–35 см (визуально ящерицу размером 30 см вполне можно принять за полуметровую) или саламандра. Хотя ареал обитания саламандры проходит южнее Беларуси, она, встречается в Польше и Украине и, по некоторым сведениям, в Литве и Латвии.

Зоологи высказывают мнение, что отмеченные в последних двух странах животные могут представлять собой исчезающие реликтовые популяции. Обнаружить такую популяцию в Беларуси также теоретически возможно. Но размер саламандры в очень редких случаях может достигать 30 см, не более.

Мы прочесывали одну деревню за другой, но никто не знал кто такой «Хаптус» и не видел в лесу больших ящериц. Зато люди много раз встречали длинных крупных змей толщиной с руку, впрочем, это толщина не является чем-то необычным. Зоологи нам затем подтвердили, что такие аномалии роста вполне привычны для наших широт. И вот, неожиданно, Зеленко Галина Петровна (1935 г. р.) из д. Рудня Сморгонского р-на на наш вопрос, не знает ли она, кто такой Хаптус вдруг с радостью заметила: «Знаю, знаю!». «Так это же человек, который все себе хапае»!

К сожалению, эта интерпретация явно не совсем то, что мы ожидали. Другие же наши информанты только пожимали плечами – это слово им было вообще не знакомо. Мы записали большое количество бывальщин о встречах с ужами, гадюками, медянками и даже неком «гибриде между ужом и гадюкой» (скорее всего речь идет о водяном уже), который в этом году особенно сильно «свирепствует».

Но вот рассказов о ящерицах не было. Разве что стоит отметить один интересный факт, на которой обратили внимание зоологи: во многих местах Беларуси, еще недавно, местное население не отличало ящерицу от змеи-медянки и считало ее крайне ядовитой. А это значит встреча даже с не очень крупной ящерицей для некоторых могла бы превратиться в целую историю.

Рассмотрим теперь еще одно возможное объяснение произошедшего с точки зрения народной демонологии. В белорусской мифологии есть такой персонаж – Хапун – небольшой скорченный старичок с длинной седой бородой. Он живет за темным лесом, посреди болота, в норе под корчем и время от времени похищает детей, которых сажает в свою сумку. Он невидим и перемещается по воздуху.

Интересно, что согласно примечанию автора-составителя словаря «Белорусская мифология», про Хапуна упоминали именно на Вилейщине, а не в каком то другом районе Беларуси. Внешнего сходства между нашими персонажами, как видим, нет (кроме возможного места проживания), да и название добуквенно не совпадает.

Однако Хаптус нашелся не в белорусской, а в еврейской демонологии. Собственно, среди синонимов для нечистой силы и черта есть и такие: Хапун, Хаптус, Хаптур. У еврейского Хаптуса много общих черт с Хапуном. Он тоже летает по воздуху и, как пишет О. В. Белова, «согласно народным представлениям украинцев, белорусов и поляков, ежегодно в Судную ночь (день очищения, еврейский праздник Йом Кипур) дьявол похищает из каждого села или местечка еврея или еврейку, чтобы в вихре унести в болото, бросить в пропасть, посадить на высокую сосну или осину, растерзать или замучить до смерти».

Исследовательница при этом пишет, что в обследованных ей регионах не удалось зафиксировать ни одного рассказа о «хапуне» от евреев, а лишь от славянского населения. Носители еврейской традиции единодушно отрицали свое знакомство с этим сюжетом. Видимо это была для них табуированная тема.

Итак, мы можем сделать два возможных вывода:

1) В лесу произошла реальная встреча с крупной ящерицей. Когда женщина рассказала об этом в деревне, то другая женщина (возможно еврейка) знавшая легенду о нечистой силе, живущей в болотах, соотнесла ее со своим представлением о чертовщине и ответила, что это был Хаптус (вариант, черт или нечистая сила). Тогда этот случай все еще может быть предметом рассмотрения криптозоологов.

2) В лесу женщине «привиделось» или ее «заморочила», как говорят в народе, нечистая сила. Пожилая женщина в деревне знала, что произошла встреча с легендарным хозяином этих мест – Хаптусом. Тогда это свидетельство будет являться очередным штришком к портрету фольклорного персонажа Хапуна или Хаптуса.

Как оказалось, эти места богаты также всевозможными слухами о привидениях, ходячих покойниках, знамениях, чудесах, с собой мы привезли внушительный багаж свидетельств такого рода. Были также обнаружены два любопытных камня. Один в лесу за д. Ягодново Сморгонского района, возможно, старый, вросший в землю, каменный крест с углублением в центральной части.

Люди о нем уже ничего не помнят. Второй – с подозрениями на две лунки в районе д. Трилесина того же района. Лунки выражены не четко, поэтому необходима перепроверка. В этом же районе зафиксирована легенда про гору, на которую если затянуть человека, то он вылечится.

Что это за гора, установить пока не удалось. Вросший в землю каменный крест в лесу

Итак, нас пока постигла полная неудача в вопросе поиска свидетельств встреч с крупной ящерицей. А может этот переросток существовал лишь в одном экземпляре примерно на рубеже двухтысячных и был как раз встречен женщиной во время принятия им солнечных ванн?

Ведь нередки случаи, когда некое экзотическое животное, например, игуану, выпускали на волю. Впрочем, мы не оставляем надежды на обнаружение следов обитания этого крупного пресмыкающегося в других частях леса по берегам Вилии.

Авторы: Илья Бутов, Евгений Шапошников, УФОКОМ



