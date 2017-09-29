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Наводнение в Пакистане
29.09.2017 Интересное в мире
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Сильные дожди вызвали наводнение в Пакистане в результате которых пострадало множество жителей страны, 150 погибло. Разрушены более 300 жилых зданий.
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29.09.2017 Интересное в мире
Сильные дожди вызвали наводнение в Пакистане в результате которых пострадало множество жителей страны, 150 погибло. Разрушены более 300 жилых зданий.
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