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Наводнение в Пакистане

29.09.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


Сильные дожди вызвали наводнение в Пакистане в результате которых пострадало множество жителей страны, 150 погибло. Разрушены более 300 жилых зданий.

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Метки:  Наводнение, Пакистане

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