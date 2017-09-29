В Китае случайно обнаружили огромные пещеры

В настоящее время пещеры изучаются специалистами. Общая длина пещеры в тоннеле Лэйцзяпин составляет 62 м, глубина — почти 56 м, а максимальная ширина — около 50 м; длина пещеры в тоннеле Тайпин — 140 м, ширина почти 80 м, а глубина — около 60 м.

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