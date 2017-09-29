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В Китае случайно обнаружили огромные пещеры
29.09.2017 Что от нас скрывали
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Рабочие, строящие скоростную автомагистраль Сюаньэнь-Хэфэн в провинции Хубэй, Центральный Китай, обнаружили при прокладке тоннелей Лэйцзяпин и Тайпин крупные карстовые пещеры. :
В настоящее время пещеры изучаются специалистами. Общая длина пещеры в тоннеле Лэйцзяпин составляет 62 м, глубина — почти 56 м, а максимальная ширина — около 50 м; длина пещеры в тоннеле Тайпин — 140 м, ширина почти 80 м, а глубина — около 60 м.
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