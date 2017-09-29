Реклама

Gallery

1403094242_thumb_zemlyane-smogut-nablyudat-redchaiyshee-yavlenie-astronomii 1405478701_redkie-dozhdi-titana_1 1412142303_thumb_mashina-ili-chelovek_4 1412355424_thumb_voprosy-i-otvety-zetatalk-ot-22-02-2014-i-informacionnyiy-byulleten-za-23-02-2014_6 1411490162_thumb_Tam-rozhdayutsya-novye-zviezdy 1400900942_Issledovateli-raschityvayut-naiyti-v-ozere-Vostok-krupnye-organizmy-vplot-do-kal-marov 1405727101_Vsie-o-teoriyah-zagovora_1 1406552409_Pervyiy-lunohod-sovetskiiy-kosmicheskiiy-korabl-Lunohod-1_6

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Микробы, живущие в Антарктиде, питаются парниковыми газами

29.09.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Микробы, живущие в Антарктиде, питаются парниковыми газами

Микроорганизмы, живущие в антарктическом озере Уилланс (Whillans) под 800-метровым слоем льда, перерабатывают для своих нужд примерно 99% содержащегося в озере метана. Значение этой короткой новости нуждается в расшифровке.  Принято считать, что под массивными ледниками, вроде антарктического, находится огромное количество метана. Он оказался там либо в результате разложения погребенной ранее органики, либо в результате выхода на поверхность вулканических газов. Первый вариант, по всей видимости, распространен более, но дело даже не в этом. Метан — мощный парниковый газ, значимость которого примерно в 30 раз превышает таковую для углекислого газа. Попадание метана в атмосферу в таких количествах сулит нам повышение средней температуры, дальнейшее таяние ледников (и высвобождение нового метана) и прочие неприятности. Поэтому то, что озерные бактерии «съедают» почти весь этот газ, — новость приятная. Команда ученых, возглавляемая Брентом Кристнером (Brent Christner) из Университета Флориды, провела бурение ледника, забор и исследование проб из расположенного ниже озера. Выяснилось, что живущие в нем микроорганизмы, «съедают» почти весь поступающий в воду метан. Это нельзя назвать удивительным, поскольку антарктические микробы, живущие глубоко подо льдом и, соответственно, лишенные возможности строить свой метаболизм на базе солнечного света и атмосферного кислорода, вынуждены прибегать к другим, подчас экзотичным, формам. Так, например, в известной экосистеме, приуроченной к леднику Тейлора, бактерии используют для дыхания железо. Но метан имеет для нас, разумеется, большее значение.

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Антарктиде, газами, живущие, Микробы, парниковыми, питаются

Похожие сообщения:

?>