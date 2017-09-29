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Микробы, живущие в Антарктиде, питаются парниковыми газами
29.09.2017 Что от нас скрывали
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Микроорганизмы, живущие в антарктическом озере Уилланс (Whillans) под 800-метровым слоем льда, перерабатывают для своих нужд примерно 99% содержащегося в озере метана. Значение этой короткой новости нуждается в расшифровке. Принято считать, что под массивными ледниками, вроде антарктического, находится огромное количество метана. Он оказался там либо в результате разложения погребенной ранее органики, либо в результате выхода на поверхность вулканических газов. Первый вариант, по всей видимости, распространен более, но дело даже не в этом. Метан — мощный парниковый газ, значимость которого примерно в 30 раз превышает таковую для углекислого газа. Попадание метана в атмосферу в таких количествах сулит нам повышение средней температуры, дальнейшее таяние ледников (и высвобождение нового метана) и прочие неприятности. Поэтому то, что озерные бактерии «съедают» почти весь этот газ, — новость приятная. Команда ученых, возглавляемая Брентом Кристнером (Brent Christner) из Университета Флориды, провела бурение ледника, забор и исследование проб из расположенного ниже озера. Выяснилось, что живущие в нем микроорганизмы, «съедают» почти весь поступающий в воду метан. Это нельзя назвать удивительным, поскольку антарктические микробы, живущие глубоко подо льдом и, соответственно, лишенные возможности строить свой метаболизм на базе солнечного света и атмосферного кислорода, вынуждены прибегать к другим, подчас экзотичным, формам. Так, например, в известной экосистеме, приуроченной к леднику Тейлора, бактерии используют для дыхания железо. Но метан имеет для нас, разумеется, большее значение. :
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