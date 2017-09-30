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В НАСА открыли вакансию офицера планетарной безопасности

30.09.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

В НАСА открыли вакансию офицера планетарной безопасности

Удивительная вакансия открылась на официальном сайте USA Jobs. NASA ищет офицера планетарной безопасности на постоянную работу. 
Что это за должность, и что будет делать этот человек?
Согласно описанию на сайте, «планетарная безопасность прежде всего связана с вопросом органического и биологического заражения людей и роботов во время космических исследований». То есть надо следить, чтобы земные организмы и органические компоненты намеренно или случайно не попали на другие планеты или иные тела Солнечной системы, а также надо следить за всеми кораблями, которые возвращаются из космоса на Землю с образцами любой внеземельной органики.
Соответственно обязанности офицера планетарной безопасности следующие:
А) вести планирование и координацию всей деятельности, связанной с миссиями NASA, затрагивающими вопрос планетарной безопансости
Б) давать независимую оценку и обеспечивать дополнительные исследования всех космических миссий
В) исследовать все корабли, возвращающиеся на Землю из космоса.
Г) консультировать различных правительственных чинов относительно рисков, связанных с планетарной безопасностью.
Д) осуществлять сотрудничество и координацию с учеными и экспертными комиссиями по означенным вопросам
Е) а также разрабатывать новые протоколы, директивы и стандарты NASA, касающиеся планетарной безопасности.
В общем, должность серьезная, если на Землю проникнут космическая органика, то офицер первый попадет под ее удар.
Кандидата нанимают пока на три года с возможностью продления должности еще на два года, в требованиях к работе обозначены частые поездки, проверка на все наркотики, предоставление полных финансовых данных и отчетов, а также однолетний испытательный срок. Также соискатель должен обладать степенью по физике, инженерным наукам или математике, проработать на руководящей должности в государственном учреждении не менее года, обладать явными дипломатическими навыками, а также навыками планирования, распределения обязанностей и выполнения поставленных целей. В общем, это должен быть продвинутый инженер-управленец или прикладной физик, интересующийся вопросами планетарной безопасности, хороший организатор, умеющий принимать решения в стрессовых ситуациях. Судя по всему, работа обещает быть сложной.
Получать будущий офицер будет от 124 до 187 тысяч долларов в год, то есть минимум 10300 долларов в месяц.

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Метки:  Безопасности, вакансию, открыли, офицера, планетарной

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